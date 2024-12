Στο Ιράν, συνελήφθη 27χρονη τραγουδίστρια, επειδή έδωσε συναυλία στο Youtube χωρίς να φοράει χιτζάμπ

Η νεαρή τραγουδίστρια και δύο από τους τέσσερις μουσικούς που ήταν μαζί της συνελήφθησαν από τις ιρανικές Αρχές

Περίπου έναν μήνα μετά την είδηση πως το Ιράν σκοπεύει να ανοίξει «κλινική ψυχικής υγείας» για τις γυναίκες που αρνούνται να φορέσουν χιτζάμπ, θεωρώντας τες «ψυχικά άρρωστες», πραγματοποιήθηκε ακόμα μία σύλληψη. Η Παραστού Αχμαντί συνελήφθη από τις ιρανικές Αρχές, διότι δεν φορούσε χιτζάμπ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συναυλίας.

Η 27χρονη τραγουδίστρια επέλεξε να εμφανιστεί, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και δεν άργησε να παρέμβει η αστυνομία. Ο λόγος της σύλληψής της ήταν η παραβίαση του αυστηρού κώδικα ενδυμασίας του Ισλαμικού Κράτους για τις γυναίκες.

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024