Λος Άντζελες: Η στιγμή που η δήμαρχος (δεν) απαντά σε ρεπόρτερ για την απουσία της από τη φωτιά και τις περικοπές εκατομμυρίων δολαρίων από την πυροσβεστική

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες ταξίδεψε στην Αφρική, ενώ η πιο καταστροφική φωτιά στην ιστορία της πολιτείας βρισκόταν σε εξέλιξη

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τη στάση της δημάρχου του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, η οποία απουσίαζε από το πόστο της τις ημέρες που οι πολίτες ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη. Η ίδια είχε ταξιδέψει στη Γκάνα, στην Αφρική, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην ορκωμοσία του νέου προέδρου και επέστρεψε μόλις χθες στη βάση της.

Η πιο καταστροφική φωτιά στην ιστορία του Λος Άντζελες περικύκλωσε την πολιτεία, χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, ενώ αμέτρητες περιουσίες έγιναν στάχτη. Όλα αυτά, την ίδια στιγμή που η Κάρεν Μπας, βρισκόταν σε άλλη ήπειρο. Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό μέχρι τώρα, πάνω από 30.000 στρέμματα έχουν καεί στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά.

Los Angeles Mayor Karen Bass’ budget is in the spotlight as multiple wildfires rage around the city amid revelations that she slashed the fire department’s funding last year while prioritizing the homeless population. https://t.co/acM6sNpSZk pic.twitter.com/EAAwseRiQg

— Fox News (@FoxNews) January 9, 2025