Έρευνα: 1 στους 4 ανθρώπους θεωρεί «σπατάλη χρημάτων» την πρόσληψη ατόμων άνω των 50 ετών

Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία αυτός ο κόσμος μας κάνει να λυπόμαστε. Ένα εξ αυτών είναι ότι η αξία των ανθρώπων είναι συνώνυμη της ηλικίας τους – οι γυναίκες το γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα αυτό. Όταν είσαι νέος η κοινωνία τείνει να σε βλέπει ως κάτι πολύτιμο. Γιατί μπορείς να προσφέρεις πολλά ή απλώς μπορούν να σε εκμεταλλευτούν πιο εύκολα. Όταν μεγαλώνεις, βέβαια, η εμπειρία και η σοφία σου δεν είναι αρκετές. Κι αυτό, είναι κάτι που συμβαίνει στον εργασιακό κόσμο. Το αποδεικνύουν μελέτες.

Μια πιο πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέληξε στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι άνω των 50 δεν αξίζουν να προσλαμβάνονται στις εταιρείες. Συγκεκριμένα, η έρευνα του Centre for Aging Better, στο πλαίσιο της εκστρατείας Age Without Limits, αποκάλυψε ότι το ένα τέταρτο, 24% των 2.057 ατόμων που ερωτήθηκαν, θεώρησαν ότι η πρόσληψη εργαζομένων άνω των 50 ετών δεν είναι μια έξυπνη επιχειρηματική απόφαση, γιατί οι «ηλικιωμένοι» είναι λιγότερο αποτελεσματικοί. Μάλιστα, το 22% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι χάσιμο χρόνου να εκπαιδεύεις κάποιον μεγαλύτερο από 50 ετών, ενώ το 32% θεωρεί ότι οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο ικανοί, ειδικά σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, καθώς μεγαλώνουν. Αυτό, είναι σίγουρα ανησυχητικό.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι άνθρωποι με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι όσοι είναι άνω των 50 δεν αξίζει να εκπαιδευτούν για μια θέση εργασίας. Με άλλα λόγια, τα άτομα που είναι πιο πιθανό να βρίσκονται σε θέσεις διευθυντικών στελεχών είναι πιο πιθανό να θεωρούν ότι είναι χάσιμο χρόνου και χρημάτων να προσλάβουν εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι πιο γνωστοί καινοτόμοι ιδρυτές, είναι «ηλικιωμένοι»

Πάντως, για να θεωρεί κάποιος ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι καινοτόμοι και δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο σήμερα, τότε αγνοούν την πραγματικότητα. Το Harvard Business Review διαπίστωσε το 2018 ότι η μέση ηλικία ενός επιτυχημένου ιδρυτή μιας επιχείρησης, ήταν 45 ετών. Η ηλικία αυτή διέφερε ανάλογα με τον τομέα, με τους ιδρυτές στον τομέα της τεχνολογίας να είναι νεότεροι, ενώ οι ιδρυτές στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου και της βιοτεχνολογίας είχαν μέση ηλικία 47 ετών.

Στο ίδιο αποτέλεσμα, κατέληξε και μια έρευνα του ΜΙΤ, στην οποία οι ειδικοί υποστήριξαν ότι η μέση ηλικία των ιδρυτών επιχειρήσεων ανέρχεται στα 42 έτη, και η μόνη κατηγορία όπου η μέση ηλικία ήταν κάτω από 40 ήταν οι εταιρείες που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια. Αυτό, θα μπορούσε να δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι είχαν περισσότερα χρήματα ή ότι οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι προκατειλημμένοι κατά των μεγαλύτερων ιδρυτών.