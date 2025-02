5 ωραίες ταινίες στο Εrtflix για να σένα που βαρέθηκες να ψάχνεις τι να δεις

Στην περίπτωση που αναζητάς μια καλή ταινία, τότε σου προτείνουμε πέντε στο Ertflix

Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ όταν προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και κυρίως για χαμηλές θερμοκρασίες (έτσι λένε για την εβδομάδα που διανύουμε), ετοιμάζω ήδη τη λίστα με τις ταινίες που θα δω, όσο απολαμβάνω τη ζεστασιά του σπιτιού. Και ναι, η εύκολη λύση μου είναι πάντα το Ertflix. Η βιβλιοθήκη του είναι εξαιρετική για στιγμές που δεν έχεις τι να δεις.

Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Αν προτιμάς σειρά, τότε με κλειστά μάτια σου προτείνω το "Valeria" στο Netflix. Γρήγορη, διασκεδαστική και υπέροχο καστ (λογικά δεν θα παίρνεις τα μάτια σου από τον Μάξι Ιγκλέσιας). Κλείνω παρένθεση. Όσον αφορά λοιπόν τις ταινίες στο Εrtflix, σου συστήνω τις ακόλουθες, για να μην ψάχνεσαι τελευταία στιγμή.

A Day in the Life of a Teddy Bear

Μου έχει τύχει αρκετές φορές να δω μια ταινία ή σειρά που τρεντάρει στο TikTok. Don’t judge me, κάπως έτσι έμαθα για το εξαιρετικό "From" και το μεθυστικό "Tell Me Lies". Δεν απογοήτευει το κοινωνικό δίκτυο, εκεί θέλω να καταλήξω. Κάπως έτσι λοιπόν, έμαθα την ταινία "Μία μέρα στη Σαγκάη", που είναι διαθέσιμη (ευτυχώς) στο Ertflix και έχει για πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Μοθωναίο, ΧούαΤου Tu, Τζιακί Φενγκ, Ζανγκ Ζεν. Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Βασίλης Ξηρός.

Η υπόθεση ακολουθεί την Τζιν Σι, μία βιολονίστα που ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Βιέννη για να συνεχίσει τις μουσικές της σπουδές. Στην αναχώρηση έχει μία γνωριμία που θα την αναστατώσει. Ο Πάνος είναι αρχιτέκτονας και μόλις έχει φτάσει στη Σαγκάη. Σε μία ημέρα, η σχέση τους θα περάσει τα πάνω και τα κάτω της, και θα τους φέρει κοντά σε διλήμματα που θα καθορίσουν την πορεία της ζωής τους.

The Tourist

Nαι, ναι ξέρω την έχεις δει. Το Τhe Tourist είναι όμως από αυτές τις ταινίες που δεν τις βλέπεις μία φορά, κυρίως για το ντουέτο Αντζελίνα Τζολί και Τζόνι Ντεπ. Και ευτυχώς θα είναι στο Ertflix μέχρι τις 12 Μαρτίου οπότε έχεις χρόνο στη διάθεσή σου. Η υπόθεση ακολουθεί τον Φρανκ, που ταξιδεύει στην Ευρώπη για να ξεπεράσει έναν χωρισμό. Εντελώς απροσδόκητα γνωρίζει την σαγηνευτική Ελίζ, που όμως διασταυρώνεται σκόπιμα μαζί του. Μέσα στο μαγευτικό σκηνικό του Παρισιού και της Βενετίας, το θυελλώδες ειδύλλιό τους εξελίσσεται γρήγορα, καθώς βρίσκονται άθελά τους μπλεγμένοι σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Moneyball

Μπραντ Πιτ, Τζόνα Χιλ και Ρόμπιν Ράιτ. Θέλεις κάτι άλλο; Ιδανική παρέα για να περάσεις το βράδυ σου. Το "Moneyball" έχει να κάνει με το μπέιζμπολ, χωρίς να σημαίνει πως πρέπει να ξέρεις γι’αυτό. Στην ταινία τα μηνύματα είναι πολύ βαθύτερα, από το ίδιο το άθλημα. Διότι εκεί που νομίζεις πως όλα έχουν τελειώσει, εκεί είναι που αρχίζουν. Η υπόθεση ακολουθεί τον Μπίλι Μπιν, έναν πρώην επαγγελματία παίχτη του μπέιζμπολ, που αναγκάζεται μετά από περικοπές που του θέτουν οι ιδιοκτήτες της ομάδας, να προσλάβει τον Πίτερ Μπραντ, έναν οικονομικό αναλυτή που αναλαμβάνει να του φέρει παίχτες, παραμένοντας εντός μπάτζετ. Παίχτες που προφανώς δεν είναι διάσημοι, αλλά ικανοί. Ο ίδιος χρησιμοποιεί ανάλυση μέσω υπολογιστή για να το πετύχει. Προφανώς η εν λόγω προσπάθεια συνοδεύεται από επιτυχίες.

Best Sellers

Δεν την ήξερα, μέχρι που την εντόπισα στο Εrtflix. Αποδείχθηκε μια ευχάριστη έκπληξη, με ένα πολύ ωραίο σενάριο. Το "Best Sellers" κυκλοφόρησε το 2021, με την ηθοποιό Λίνα Ρέσλερ να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Στην ταινία δίνεται έμφαση σε δύο χαρακτήρες, που όμως είναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Η Λούσι έχοντας κληρονομήσει τον εκδοτικό οίκο του πατέρα της, ανακαλύπτει πως ο Χάρι Σο, ένας αλκοολικός συγγραφέας χρωστάει ακόμα ένα βιβλίο. Εκείνη θέλει να σώσει την επιχείρηση, εκείνος χρωστάει χρήματα. Έχει έτοιμο ένα βιβλίο, αλλά το μισεί. Το συμβόλαιο του δεν επιτρέπει σε κανέναν να επιμεληθεί το έργο του, έτσι η Λούσι του προτείνει να κάνουν προωθητική περιοδεία. Όμως η φήμη δεν συνεπάγεται περιουσία και η κληρονομιά, που προσπαθεί η Λούσι να περισώσει, κρύβει μυστικά έτοιμα να αποκαλυφθούν.

Punch-Drunk Love

Κλείνω με μία rom-com από τα παλιά, υπό τις σκηνοθετικές του Πολ Τόμας Άντερσον. Δεν χρειάζεται να ειπωθεί κάτι άλλο εδώ. Το "Punch-Drunk Love" έχει και ένα τέλειο καστ, που αποτελείται από τους Άνταμ Σάντλερ, Έμιλι Γουάτσον, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και Λούις Γκουζμάν. Στην ταινία ξετυλίγεται μια ερωτική ιστορία που επιβάλλεται να δεις και μετά θα ευχαριστείς το Εrtflix που την πρόσθεσε στη βιβλιοθήκη του.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Μπάρι Ίγκμαν, ένας συναισθηματικά απομονωμένος μέσα στο χαοτικό σύμπαν μιας αμερικάνικης μεγαλούπολης. Μια δυναστική οικογένεια με επτά αδερφές που τον καταπιέζουν, μια εργασία χωρίς ουσία και βάρος, μια κενή συναισθηματική ζωή. Όταν ο έρωτας θα του χτυπήσει την πόρτα, θα καταστρατηγήσει τις αρχές του, θα αντιμετωπίσει μια σπείρα εκβιαστών και θα ταξιδέψει πρώτη φορά με αεροπλάνο.