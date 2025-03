Μονς Σέλμερλεβ: Ο Σουηδός νικητής της Eurovision του 2015 κατηγορείται για κακοποίηση από τη σύζυγό του, Κιάρα Τζάνσον

Η Κιάρα Τζάνσον έκανε μια αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας πως κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μονς Σέλμερλεβ

Πριν από μια δεκαετία, το 2015, ο Μονς Σέλμερλεβ βρίσκονταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της νίκης του στον διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπώντας τη Σουηδία με το τραγούδι «Heroes». Σήμερα, το όνομά του κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς κατηγορείται από τη σύζυγό του, Κιάρα Τζάνσον, για σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, επαναλαμβανόμενη απιστία και χρήση ουσιών.

Η ηθοποιός του Hollyoaks κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλοντας να προστατέψει τον εαυτό της και τα ανήλικα παιδιά της. Η Κιάρα Τζάνσον και ο Μονς Σέλμερλεβ παντρεύτηκαν το 2019 μετά από τρία χρόνια σχέσης και έχουν αποκτήσει δύο γιους έξι και δύο ετών. Η ηθοποιός έχει ακόμα έναν μεγαλύτερο γιο από προηγούμενη σχέση της.

Swedish Eurovision winner Mans Zelmerlöw 'files for divorce from Hollyoaks wife Ciara Janson after five years of marriage' https://t.co/wMVVZhVj94

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 17, 2025