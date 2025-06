Μπλέιζ Μετρουέλι: Η MI6 θα διοικηθεί για πρώτη φορά από γυναίκα στα 116 χρόνια ιστορίας της

Η Μπλέιζ Μετρουέλι είναι η πρώτη γυναίκα που θα βρεθεί στο “τιμόνι” της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας.

Η Μπλέιζ Μετρουέλι αναλαμβάνει την ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (MI6), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρωτιά στην 116ετή πορεία του οργανισμού. Πρόκειται για την 18η επικεφαλής της υπηρεσίας, η οποία θα διαδεχθεί τον Sir Richard Moore προς το τέλος του 2025.

Η 47χρονη - εργάζεται στην υπηρεσία από το 1999 - κατέχει σήμερα τη θέση της Γενικής Διευθύντριας, ούσα υπεύθυνη για την τεχνολογία και την καινοτομία. Για την ακρίβεια, εργάζεται για τη διατήρηση της μυστικότητας των πρακτόρων και την ανάπτυξη τεχνολογιών αποφυγής παρακολούθησης από αντιπάλους, όπως το βιομετρικό δίκτυο επιτήρησης της Κίνας. Αναφερόμενη σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή της καριέρας της, η Μπλέιζ Μετρουέλι δήλωσε πως αισθάνεται «υπερήφανη και τιμημένη» για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό της, δίνοντάς της μια τόσο σημαντική θέση.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τον διορισμό της «ιστορικό» και τόνισε πως διανύουμε μια περίοδο που «η αποστολή των πληροφοριών μας είναι πιο κρίσιμη από ποτέ». Αυτή ακριβώς τη στιγμή, η Μπλέιζ Μετρουέλι καλείται να αναλάβει έναν τόσο κομβικό ρόλο.

«Η MI6 διαδραματίζει καίριο ρόλο - μαζί με την MI5 και την GCHQ - στη διασφάλιση της ασφάλειας των Βρετανών πολιτών και στην προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς. Ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το έργο, δίπλα στους θαρραλέους αξιωματικούς και πράκτορες της MI6, αλλά και σε συνεργασία με τους διεθνείς μας εταίρους», δήλωσε μετά την ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει την ηγεσία της ΜΙ6.

Σύμφωνα με το BBC, η Μπλέιζ Μετρουέλι έχει σπουδάσει ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ενώ έχει διατελέσει διευθύντρια σε θέσεις της MI5 - της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου - και έχει υπηρετήσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Το 2024, στο πλαίσιο των διεθνών τιμητικών διακρίσεων για τα γενέθλια του Βασιλιά, της απονεμήθηκε ο τίτλος Companion of the Order of St Michael and St George (CMG) για την προσφορά της στη βρετανική εξωτερική πολιτική.

Ποιος είναι ο ρόλος της MI6

Η MI6 είναι επιφορτισμένη με τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι βασικοί της στόχοι περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την αποτροπή εχθρικών κρατικών ενεργειών και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Η επικεφαλής της MI6, γνωστή και ως «C», είναι το μοναδικό δημόσια κατονομαζόμενο στέλεχος της υπηρεσίας.

Το 2021, η Μπλέιζ Μετρουέλι είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα Telegraph, με το ψευδώνυμο «Διευθύντρια Κ», και είχε αναφερθεί στη «διαφοροποιημένη φύση των απειλών για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Οι κύριες προκλήσεις αφορούν την προστασία της κυβέρνησης, των κρατικών μυστικών και των πολιτών – περιλαμβανομένης της αποτροπής δολοφονιών – αλλά και την προστασία της οικονομίας, της ευαίσθητης τεχνολογίας και της κρίσιμης γνώσης», είχε δηλώσει. Επίσης, επισήμανε ότι η «κρατική δραστηριότητα της Ρωσίας – και όχι η ίδια η Ρωσία – παραμένει απειλή», ενώ είχε χαρακτηρίσει την Κίνα ως «δύναμη που αναδιαμορφώνει τον κόσμο, δημιουργώντας τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους για το Ηνωμένο Βασίλειο».

