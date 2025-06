Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ μεταμορφώνεται ως Μπρους Σπρίνγκστιν στο πρώτο trailer του "Deliver Me From Nowhere"

Η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, με βλέψεις για σημαντικές υποψηφιότητες στα Όσκαρ

Λίγο πριν ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επιστρέψει στις οθόνες μας για την τρίτη σεζόν του “The Bear”, το trailer της ταινίας “Deliver Me From Nowhere” δόθηκε στη δημοσιότητα και μας επέτρεψε να πάρουμε μία πρώτη γεύση της μεταμόρφωσής του ως Μπρους Σπρίνγκστιν, ένας από τους πιο σημαντικούς και εμβληματικούς τραγουδιστές της Αμερικής. Το biopic έρχεται μετά το “The Complete Unknown και είναι η απόδειξη πως αυτό το είδος κερδίζει τους σινεφίλ.

Το “Deliver Me From Nowhere” αφηγείται την περίοδο που ο Μπρους Σπρίνγκστιν ηχογράφησε το σκοτεινό και λιτό άλμπουμ Nebraska -ένα συναρπαστικό ταξίδι αβεβαιότητας και δημιουργικής τόλμης για τον τραγουδιστή. Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ εργάστηκε σκληρά για να αποδώσει τη φωνή, την κίνηση και την προσωπικότητα του Σπρίνγκστιν, με την στήριξη του ίδιου του καλλιτέχνη.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Σκοτ Κούπερ και αποτυπώνει με αυθεντικότητα το κλίμα του άλμπουμ που, παρόλο που δεν κατέγραψε εμπορική επιτυχία, καθιέρωσε τον Σπρίνγκστιν ως βαθιά κοινωνικό και συναισθηματικό δημιουργό. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Στίβεν Γκράχαμ (ως ο πατέρας του Bruce), η Οντέσα Γιούνγκ και ο Πολ Γουόλτερ Χάουζερ.

Το trailer έχει προκαλέσει μικτές αλλά θετικές εντυπώσεις, με πολλούς να συγκινούνται από την ατμόσφαιρα και την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, παρά την έλλειψη φυσικής ομοιότητας. Η ταινία θα κυκλοφορήσεις στους κινηματογράφους των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, βάζοντας πλώρη για τα βραβεία Όσκαρ, μετά και την επιτυχία που σημείωσε το biopic του Μπομπ Ντίλαν. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ που τον υποδύθηκε, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου, κάτι μας λέει πως και ο Γουάιτ θα το διεκδικήσει.

Ο ίδιος ο Μπρους Σπρίνγκστιν αποκάλεσε την εμπειρία «διασκεδαστική» και χαρακτήρισε τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ «εξαιρετικό ηθοποιό που τραγουδά πολύ καλά».

