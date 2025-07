Only Murders in the Building: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας της 5ης σεζόν - Ό,τι πρέπει για μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Η επιτυχημένη σειρά επιστρέφει με νέα επεισόδια και τη Ρενέ Ζελβέγκερ ως guest star

Από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες σειρές στο Disney+ είναι το Only Murders in the Building, το οποίο ευτυχώς συνεχίζεται για 5η σεζόν. Η comfort σειρά έχει λάβει από το 2021, όταν και συστήθηκε, σχεδόν 60 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy. Φέτος, έλαβε επτά υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και μία για Καλύτερη Κωμική Σειρά.

Η σειρά λοιπον θα κάνει πρεμιέρα με τα τρία πρώτα επεισόδια, στις 9 Σεπτεμβρίου, και τα επόμενα θα γίνονται διαθέσιμα εβδομαδιαίως. Θα έχουμε τουλάχιστον κάτι να περιμένουμε μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Disney+

Που έχουμε μείνει στην υπόθεση του Only Murders in the Building

Μετά τον ύποπτο θάνατο του αγαπημένου τους θυρωρού, του Lester, o Charles, ο Oliver και η Mabel αρνούνται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ατύχημα. Η έρευνά τους, τους οδηγεί στα σκοτεινά μονοπάτια της Νέας Υόρκης και ακόμα παραπέρα, εκεί όπου προσπαθούν να ξετυλίξουν ένα επικίνδυνο κουβάρι από μυστικά που συνδέουν πανίσχυρους δισεκατομμυριούχους, παλιούς μαφιόζους και μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia.

Η τριάδα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη που ήξεραν και στη σύγχρονη πόλη που αλλάζει γύρω τους, μια πόλη όπου η παλιά μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι και ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

Στον πέμπτο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Στίβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ, Σελίνα Γκόμεζ και Μίχαελ Σίριλ Κρήτον. Συμμετέχουν επίσης ως guest stars οι Μέριλ Στριπ, Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ, Ρίτσαρντ Κάιντ, Νέιθαν Λέιν, Μπόμπι Καναβάλε, Ρενέ Ζελβέγκερ, Λόγκαν Λέρμαν, Κρίστοφ Βαλτς, Τέα Λεόνι, Κίγκαν-Μάικλ Κι, Μπίνι Φέλντσταϊν, Ντάιαν Γουίστ, Τζερμέιν Φάουλερ και πολλοί ακόμη.

Το Only Murders in the Building είναι δημιουργία των Στίβ Μάρτιν & John Hoffman, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο.