8 Αυγούστου και η Χάιντι Κλουμ ετοιμάζει ήδη τη στολή της για το Halloween - Το spoiler για την αμφίεσή της

Η Χάιντι Κλουμ είναι αδιαμφισβήτητα η βασίλισσα του Halloween και, όπως όλα δείχνουν, ούτε φέτος θα χάσει τον θρόνο της.

Ενώ διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε ήδη σε διακοπές ή περιμένουμε πώς και πώς την ημέρα του ταξιδιού μας, η Χάιντι Κλουμ σκέφτεται το Halloween. Το μοντέλο και παρουσιάστρια ανυπομονεί κάθε χρόνο για την περίοδο του «treat or trick», οργανώνοντας τα πιο εντυπωσιακά - και ίσως spooky - πάρτι. Τι κι αν, λοιπόν, βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού, η Χάιντι Κλουμ σκέφτεται τη στολή της για το 2025.

Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια εικασία, αφού παραδέχτηκε σε συνέντευξή της πως έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις ετοιμασίες για τη μεταμφίεσή της. Καλεσμένη στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», η Χάιντι Κλουμ αναφέρθηκε στο Halloween look που σχεδιάζει, λέγοντας πως στόχος της είναι να ξεπεράσει (ξανά) τον εαυτό της. Μπορεί να μην αποκάλυψε λεπτομέρειες, αφού θέλει φυσικά να είναι έκπληξη, ωστόσο μας έδωσε μερικά στοιχεία για τη στολή της.

Getty Images @Frazer Harrison

«Φυσικά και θα κάνω πάρτι για το Halloween. Δουλεύω σκληρά εδώ και μήνες», είπε αρχικά η Χάιντι Κλουμ, ενώ όταν ο Τζίμι Φάλον αναρωτήθηκε τι ακριβώς ετοιμάζει για φέτος, η ίδια αρκέστηκε να απαντήσει: «Θα γίνω πολύ άσχημη και πολύ τρομακτική φέτος». Θέλοντας να προστατέψει το μυστικό της, σχολίασε χιουμοριστικά: «Ας μην το χαλάσουμε. Έχουμε ακριβώς 86 ημέρες, αλλά ποιος τις μετράει;».

Η Χάιντι Κλουμ είναι αδιαμφισβήτητα η βασίλισσα του Halloween και, όπως όλα δείχνουν, ούτε φέτος θα χάσει τον θρόνο της. Το μοντέλο αφιερώνει μήνες προετοιμασιών, προκειμένου να είναι όλα όπως επιθυμεί τη μεγάλη ημέρα. Κι αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σίγουρα έχουμε να θυμόμαστε πολλές εκπληκτικές εμφανίσεις της.

Getty Images

Getty Images

Από την πρώτη μεταμφίεση το 2000 μέχρι σήμερα, η Χάιντι Κλουμ έχει κάνει τεράστιο upgrade, δημιουργώντας όλο και πιο εντυπωσιακά και, προφανώς, απρόσμενα looks. Όπως είπε, μπορεί στην αρχή να ξεκίνησε μόνη της να φτιάχνει τις στολές της και να κάνει μακιγιάζ, όμως πλέον - που έχει πάει το κεφάλαιο Halloween σε άλλο επίπεδο - έχει δίπλα της ανθρώπους που τη βοηθούν με την προετοιμασία. «Και με τα χρόνια, έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους και τώρα με βοηθούν. Μου βάζουν προσθετικά», δήλωσε.