Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Της επιτέθηκε και τη δολοφόνησε με μαχαίρι έξω από την πολυκατοικία της

Στις πόσες νεκρές γυναίκες τελειώνει;

Ακόμα μία γυναίκα έπεσε νεκρή από τα χέρια ενός άνδρα, αυτήν τη φορά στο Χαλάνδρι. Το πρωί της Δευτέρας, η αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα από αυτόπτη μάρτυρα που έκανε λόγο για επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την κυνηγούσε με μαχαίρι και τη δολοφόνησε έξω από την πολυκατοικία της, επί της οδού Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Εκείνη ήταν 47 ετών, εκείνος είναι 28. Της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο σημείο από τους αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Ο γυναικοκτόνος ήταν ο σύντροφος του θύματος.