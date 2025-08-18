Στη Σενεγάλη υπάρχουν τα «σχολεία για συζύγους», όπου οι άνδρες εκπαιδεύονται για τα δικαιώματα των γυναικών

Σε αυτά τα «σχολεία», οι άνδρες ενημερώνονται και εκπαιδεύονται ώστε να προωθούν τα δικαιώματα των κοριτσιών, την ισότητα και να μιλούν για τις βλαβερές συνέπειες του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Στη Σενεγάλη, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής με μεγάλους αγροτικούς ή συντηρητικούς πληθυσμούς, οι άνδρες συχνά έχουν τον τελευταίο λόγο σε σημαντικές αποφάσεις του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την υγεία των γυναικών. Οι γυναίκες, μπορεί να χρειάζονται την άδειά τους για σημαντικές αποφάσεις στη ζωή τους ή για αποφάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία τους.

Στη Σενεγάλη, ωστόσο, υπάρχει ένα «σχολείο για συζύγους», όπως ονομάζεται, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και αρσενικά μέλη της κοινότητας μαθαίνουν για τη «θετική αρρενωπότητα» σε θέματα υγείας και κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε στη Σενεγάλη το 2011, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει την προσοχή του Υπουργείου Γυναικών, Οικογένειας, Φύλου και Προστασίας του Παιδιού, το οποίο το θεωρεί αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση της μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας.

Σε αυτό το «σχολείο», οι άνδρες ουσιαστικά ενημερώνονται και εκπαιδεύονται ώστε να προωθούν τα δικαιώματα των κοριτσιών, την ισότητα και να μιλούν για τις βλαβερές συνέπειες του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Οι άνδρες εντάσσονται σε ομάδες αφού «προσληφθούν» με βάση την εμπιστοσύνη, την ηγεσία και τη δέσμευση τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι παντρεμένοι, να χαίρουν σεβασμού στην τοπική κοινωνία και να υποστηρίζουν την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών. Μετά την εκπαίδευση, λειτουργούν ως εκπαιδευτές συνομηλίκων τους, επισκέπτονται σπίτια και διοργανώνουν άτυπες συζητήσεις.

Όπως διαβάζουμε στο AP News, μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 300 άνδρες, ενώ το πρόγραμμα λειτουργεί πλέον σε πάνω από 20 σχολεία στη Σενεγάλη. Σε ορισμένες κοινότητες, οι άνδρες που κάποτε επέβαλαν πατριαρχικούς κανόνες, τώρα προωθούν την ισότητα των φύλων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των αναγκαστικών γάμων και σε μεγαλύτερη αποδοχή του οικογενειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με το υπουργείο Φύλου της Σενεγάλης.

Μιλώντας στο μέσο, ο Χαμπίμπ Ντιαλό, είπε ότι η παρακολούθηση των κηρύξεων και των συζητήσεων με τον ιμάμη Ιμπράχιμα Νταϊάν, τον δίδαξε για τους κινδύνους των τοκετών στο σπίτι. «Όταν η γυναίκα του γιου μου ήταν έγκυος, τον ενθάρρυνα να την πάει στο νοσοκομείο για τον τοκετό», είπε. «Στην αρχή, δίσταζε. Ανησυχούσε για το κόστος και δεν εμπιστευόταν το νοσοκομείο. Αλλά όταν του εξήγησα πόσο ασφαλέστερο θα ήταν τόσο για τη γυναίκα του όσο και για το μωρό, συμφώνησε».

Εκπαιδεύοντας τους άνδρες σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης των συζύγων τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο και της βοήθειας με τις οικιακές εργασίες, η υγεία των γυναικών στη Σενεγάλη έχει προστατευθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ενώ οι μητρικοί και βρεφικοί θάνατοι στη Σενεγάλη έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να διανύσει η χώρα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Σενεγάλη κατέγραψε 237 μητρικούς θανάτους για κάθε 100.000 ζώντες γεννήσεις το 2023, ενώ 21 νεογέννητα στα 1.000 πέθαναν μέσα στον πρώτο μήνα τους.