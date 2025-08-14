Βρετανία: Αστυνομικοί παριστάνουν τις δρομείς για να συλλάβουν άντρες που παρενοχλούν γυναίκες ενώ γυμνάζονται

H αστυνομία του Σάρεϊ στη Βρετανία, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιλοτική επιχείρηση για να συλλάβει άντρες που παρενοχλούν γυναίκες ενώ γυμνάζονται

Σε μια έρευνα που είχε δημοσιευτεί το 2024 από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, οι ειδικοί ζήτησαν από 498 γυναίκες που τρέχουν συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Μάντεψε: Το 68% των γυναικών είπε ότι έχει υποστεί κάποιο είδος παρενόχλησης. Οι άντρες είτε τους σφυρίζουν στον δρόμο την ώρα που κάνουν προπόνηση ή στη χειρότερη μπορεί να τις ακολουθήσουν. Μόλις το 5% των γυναικών δήλωσε πως έχει αναφέρει ένα τέτοιο περιστατικό στην αστυνομία.

Τώρα, η αστυνομία του Σάρεϊ στη Βρετανία, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιλοτική επιχείρηση για να συλλάβει άντρες που παρενοχλούν γυναίκες ενώ γυμνάζονται. Γυναίκες αστυνομικοί «μεταμφιέστηκαν» σε δρομείς, είχαν μαζί τους αθλητικό εξοπλισμό, και κατά την ώρα αιχμής έκαναν τζόκινγκ για να αποκαλύψουν πόσο συχνά παρενοχλούνται οι γυναίκες. Σε κοντινή απόσταση υπήρχαν πάντα εξειδικευμένες μονάδες έτοιμες να παρέμβουν σε κάθε περίπτωση. Αυτή η πιλοτική επιχείρηση διήρκεσε έναν μήνα και είχε ως αποτέλεσμα 18 συλλήψεις αντρών για αδικήματα όπως παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπή.

«Μία από τις συναδέλφους μας δέχτηκε κορνάρισμα μέσα σε 10 λεπτά, και 30 δευτερόλεπτα αργότερα ένα άλλο όχημα επιβράδυνε, κόρναρε και έκανε χειρονομίες – τόσο συχνό είναι το φαινόμενο», είπε ο επιθεωρητής Τζον Βέιλ. «Κάποιος που επιβραδύνει το όχημά του, κοιτάζει επίμονα, φωνάζει, ακόμα και αν δεν είναι πάντα εγκληματίας, μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και να εμποδίζει τις γυναίκες να κάνουν κάτι τόσο απλό όσο το να πάνε για τρέξιμο», συνέχισε.

Στις δηλώσεις του, είπε ότι η αστυνομία έπειτα από αναφορές για παρενόχληση, προχώρησε σε παρεμβάσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προς τους δράστες. Ωστόσο, σημείωσε ότι για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες ή όταν η συμπεριφορά είναι πιο σοβαρή, η αστυνομία της περιοχής θα επιδιώξει όλα τα ποινικά αποτελέσματα.

Η Άμπι Χέιγουορντ, μία από τις αστυνομικούς που ήταν στην πιλοτική επιχείρηση ως «δρομέας», σημείωσε ότι η εμπειρία της αντικατοπτρίζει την καθημερινότητα πολλών γυναικών. «Αυτή η συμπεριφορά είτε προμηνύει κάτι πιο σοβαρό είτε προέρχεται από άγνοια – και η άγνοια μπορεί να διορθωθεί. Εδώ έρχεται η παρέμβασή μας: Είτε για να σταματήσουμε έναν επίδοξο επαναληπτικό δράστη είτε για να βοηθήσουμε κάποιον να καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν είναι αποδεκτό».

Όσο οι γυναίκες «μετρούν» βλέμματα, σφυρίγματα και βήματα πίσω τους, η κοινωνία μας αποτυγχάνει παταγωδώς. Οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς όταν τρέχουν, όταν γυμνάζονται, όταν περπατούν στον δρόμο.

