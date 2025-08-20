H πανάκριβη Ελλάδα είναι «η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» - Ανάλυση Guardian για την εκτόξευση των τιμών

Το όνειρο των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα αφήνει εκτός πια, τους μισούς Έλληνες

Ο ελληνικός τουρισμός είναι μια υπόθεση ακριβή που αφορά πλέον τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Με μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή σε κάποιο νησί δημοφιλές όπως η Σίφνος, βλέπουμε τουρίστες από την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από την Ασία, την Αμερική, ακόμα και την Αυστραλία. Κάπως έτσι, οι διακοπές έχουν ζορίσει αρκετούς Έλληνες και μη, με τόσα υπερτιμημένα τουριστικά προϊόντα, με την εκτόξευση των τιμών σε καθετί τουριστικό, από τα ακτοπλοϊκά ως την ξαπλώστρα της παραλίας. Αυτή τη ζοφερή εικόνα περιγράφει ο Guardian σε πρόσφατο θέμα του.

Διαβάζουμε: «Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που οι Έλληνες αποφάσισαν να ακυρώσουν το ετήσιο προσκύνημα τους στην παραλία. Οι ανέμελες απολαύσεις του καλοκαιριού, αυτές που πέρασαν στην αθανασία από ποιητές, τραγουδιστές και κινηματογραφιστές, έχουν γίνει θυσία για πολλούς Έλληνες στη σκληρή πραγματικότητα της επιβίωσης».

