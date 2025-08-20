Άνοιξε στη Βρετανία το πρώτο εστιατόριο με μενού που περιλαμβάνει μόνο νερό

Το τολμηρό στοίχημα με το νερό που αποδίδει. Ξεκίνησε ως... φάρσα και κατέληξε ως success story. Το case study του γαλλικού εστιατορίου στη Βρετανία

Μία πρωτότυπη ιδέα λανσάρει το εστιατόριο με γαλλική κουζίνα La Popote, στη βόρεια Βρετανία, προσφέροντας ένα ολόκληρο μενού με... εμφιαλωμένο νερό. Το ρεστοράν με διάκριση στον Οδηγό Michelin, προσφέρει στους θαμώνες -πέρα από τον κλασικό του κατάλογο με φαγητά- το πρώτο μενού μόνο με νερό, με μερικά μπουκάλια να κοστίζουν έως και 22 ευρώ.

Σύμφωνα με το CNN, το La Popote καινοτομεί, αξιοποιώντας μια παγκόσμια τάση αποχής από το αλκοόλ: πλέον το 58% των ενήλικων Αμερικανών πίνει αλκοόλ, από 67% το 2022. Με όλο και περισσότερους καταναλωτές να γυρίζουν την πλάτη στο αλκοόλ, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, πολλά εστιατόρια προσφέρουν μεγαλύτερη γκάμα από mocktails, ενώ τα μπαρ με μη αλκοολούχα ποτά γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Στο μενού του εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας προσφέρονται 7 υψηλής ποιότητας νερά από όλη την Ευρώπη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr