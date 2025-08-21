Για τη Σόντα Ράιμς, το Bridgerton δεν είναι μια ρομαντική ιστορία, αλλά ένα δράμα στον χώρο εργασίας

Και εξηγεί γιατί

Όταν το Bridgerton συστήθηκε για πρώτη φορά στους συνδρομητές του Netflix, τον Δεκέμβριο του 2020, η Σόντα Ράιμς ίσως να μην φανταζόταν την επιτυχία που θα σημείωνε. Η δημιουργός της σειράς, που έχει χαρίσει επιτυχίες όπως το Grey’s Anatomy και το Scandal (διαθέσιμα και τα δύο στο Disney+), μίλησε για τη σειρά εποχής και αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν από ένα παρατημένο μυθιστόρημα, σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

«Ήμουν άρρωστη, στο κρεβάτι, και για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν μου αρέσουν τα ρομαντικά μυθιστορήματα», είπε αρχικά η Σόντα Ράιμς και συνέχισε: «Όμως το διάβασα, και παρ’ όλο που δεν αισθανόμουν καλά, σηκώθηκα απ’ το κρεβάτι και πήγα στο κοντινότερο βιβλιοπωλείο για να τα αγοράσω όλα».

Το βιβλίο που είχε στα χέρια της ήταν το «The Duke and I», της Τζούλια Κουίν. Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά οκτώ μυθιστορημάτων που αφηγούνται τις ζωές των παιδιών μιας αριστοκρατικής οικογένειας στην Αγγλία. Όπως γράφει το BBC, ίσως να μην έμοιαζε με την προφανή επιλογή για μια έγχρωμη γυναίκα, όμως έγινε η βάση για τη δημιουργία της τηλεοπτικής υπερπαραγωγής Bridgerton, με πρωταγωνιστές τη Νίκολα Κόγκλαν, τον Τζόναθαν Μπέιλι και τη Σιμόν Άσλεϊ.

Tudum / Netflix

Η Σόντα Ράιμς, που τιμήθηκε για τη συνεισφορά της στην τηλεόραση με την πρώτη Υποτροφία του Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Εδιμβούργου, εξήγησε πως «όταν διάβασα τα βιβλία, μπόρεσα δω τον εαυτό μου -ως μαύρη γυναίκα- στην Αγγλία. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Bridgerton. Δεν το είδα ποτέ ως μία ρομαντική ιστορία, αλλά περισσότερο ως ένα δράμα για τον επαγγελματικό στίβο».

«Οι γυναίκες εκείνης της εποχής δεν είχαν εξουσία σε άλλους τομείς της ζωής τους -η μόνη τους δύναμη βρισκόταν στον τρόπο που παντρεύονταν. Κι αυτός ο γάμος, αυτός ο θεσμός, γινόταν το εργασιακό τους πεδίο. Εκεί διαδραματιζόταν το δράμα. Αλλά, πιο σημαντικό από όλα, είδα τον εαυτό μου εκεί. Αν μια μαύρη γυναίκα στην Αμερική του 21ου αιώνα μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της στην Αγγλία του 19ου, τότε πρόκειται για μια καλή ιστορία».

Η πορεία της Σόντα Ράιμς

Για την ιστορία, η Σόντα Ράιμς εκτός από δημιουργός επιτυχημένων σειρών, έχει γράψει και ένα βιβλίο που φέρει την ονομασία «Η Χρονιά του Ναι». Σε αυτό μιλάει για το πώς το να “ναι” τής άλλαξε τη ζωή. Με τρεις επιτυχημένες σειρές στην τηλεόραση και τρία παιδιά στο σπίτι, είχε πολλούς καλούς λόγους για να λέει όχι στις προσκλήσεις που έφταναν.

Η Σόντα Ράιμς μιλώντας επί σκηνής με τη δημοσιογράφο Μίσαλ Χουσέιν, στο πλαίσιο του 50ού φεστιβάλ, αποκάλυψε πως αντί να κάνει αίτηση για νομική σχολή, προτίμησε τη σχολή κινηματογράφου. «Διάβασα κάπου ότι είναι πιο δύσκολο να μπεις - κι εγώ, ως το μικρότερο από έξι παιδιά, ήθελα να εντυπωσιάσω τους γονείς μου».

Το πρώτο της σενάριο, μια ρομαντική κομεντί για μια μεγαλύτερη λευκή γυναίκα που γνωρίζει έναν νεαρό μαύρο άνδρα, πουλήθηκε, αλλά δεν γυρίστηκε ποτέ. Έκτοτε, ακολούθησε το Grey’s Anatomy με πρωταγωνίστρια τη Μέρεντιθ Γκρέι, την οποία δημιούργησε η Σόντα Ράιμς το 2005, όταν απορρίφθηκε ένα πρότζεκτ της για γυναίκες πολεμικές ανταποκρίτριες, λέγοντάς της πως ο διευθυντής της Disney ήθελε μια ιατρική σειρά. Και αυτή η σειρά έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής. «Κάθε εβδομάδα ανέβαιναν τα νούμερα τηλεθέασης κι εγώ δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό, γιατί ποτέ δεν είχα δουλέψει ξανά στην τηλεόραση. Μετά, το κανάλι άρχισε να μου στέλνει δώρα».

Στην πορεία δημιούργησε την αυτοκρατορία τη “Shondaland”, λογοπαίγνιο με το Disneyland, που είναι πλέον μια από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές εταιρείες παγκοσμίως. Εκεί γίνεται και η παραγωγή του Bridgerton. Η ίδια βέβαια παραδέχεται ότι η πρεμιέρα της σειράς την περίοδο των Χριστουγέννων του 2020, όταν ο κόσμος βρισκόταν σε lockdown, συνέβαλε στην εκτόξευση της θεαματικότητας: «Οι ιστορίες μου βοηθούν τον κόσμο να ξεφεύγει από την πραγματικότητα - όχι να εγκλωβίζεται σε αυτή». Ακόμα κι εκείνη ξαφνιάστηκε από το μέγεθος της απήχησης: «Δεν ήταν απλώς μια παγκόσμια επιτυχία. Έγινε τρόπος ζωής. Κυκλοφόρησαν σετ τσαγιού Bridgerton, έγιναν prom με θέμα Bridgerton, ακόμα και γάμοι».

Προς το παρόν έχουν κυκλοφορήσει τρεις σεζόν, με την τέταρτη να έρχεται σύντομα. Η Σόντα Ράιμς σκοπεύει πάντως να μεταφέρει στην οθόνη και τα οκτώ βιβλία της σειράς.