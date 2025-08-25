Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο

Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο και υπερωρίες
Σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, τέθηκε την Δευτέρα 25 Αυγούστου το εργασιακό νομοσχέδιο, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη».
Το νομοσχέδιο αποτελείται από 8 άξονες, που μεταξύ άλλων αφορούν τις fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών, τη δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%, τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο (π.χ. για γονείς), καθώς και την κατανομή της ετήσιας άδειας.
