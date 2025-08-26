Αυτές οι 5 χώρες είναι από τις πιο πιο ασφαλείς για το 2025 - Πότε κλείνουμε εισιτήρια;

Ναι, η Ισλανδία είναι μία από τις πιο ασφαλείς χώρες - από το 2008 συγκεκριμένα.

Όσο οι συγκρούσεις συνεχίζονται και το μέλλον μοιάζει ακόμα πιο δυσοίωνο και ζοφερό, υπάρχουν πέντε χώρες σε αυτόν τον πλανήτη που αποτελούν πρότυπο για την ανθρωπότητα και κρατούν την ελπίδα ζωντανή για τους κατοίκους. Παρά τα δυσοίωνα στατιστικά που παρουσιάζει ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης, τα οποία δείχνουν πως ο αριθμός των κρατικών συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποιες χώρες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη.

Το BBC μίλησε με ανθρώπους που ζουν σε πέντε από τις δέκα, συνολικά, ειρηνικές χώρες, για το πώς διαμορφώνεται η καθημερινή τους ζωή, αλλά και τί τους προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία.

Ισλανδία

Βρίσκεται στην πρώτη θέση από το 2008 και παραμένει, μέχρι και σήμερα, η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Η Ισλανδία πρωτοπορεί και στους τρεις τομείς: ασφάλεια, τρέχουσες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Φέτος, δε, σημείωσε βελτίωση κατά 2%, αυξάνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη χώρα στη λίστα.

Για τους ντόπιους, η αίσθηση ασφάλειας είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. «Παρόλο που οι σκληρές καιρικές συνθήκες, ειδικά τον χειμώνα, δεν δημιουργούν πάντα αίσθηση ασφάλειας, η κοινότητα το κάνει», λέει η Ίνγκα Ρος Αντονιούσντοτιρ, γεννημένη στην Ισλανδία και γενική διευθύντρια της Intrepid Travel στη Βόρεια Ευρώπη. «Μπορείς να περπατήσεις μόνος το βράδυ χωρίς ανησυχία - θα δεις μωρά να κοιμούνται ήρεμα σε καρότσια έξω από καφέ και καταστήματα, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους ή κάνουν δουλειές και η τοπική αστυνομία δεν φέρει όπλα».

Επιπλέον, η ίδια αποδίδει την ασφάλεια και στις πολιτικές ισότητας των φύλων. «Οι ίσες ευκαιρίες και τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα δημιουργούν μια πιο δίκαιη και ασφαλή κοινωνία για όλους».

Ιρλανδία

Παρ’ όλο που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις κατά τον 20ό αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη σε προτεραιότητα - κατατάχθηκε ανάμεσα στις χώρες με τις λιγότερες εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις. Βρέθηκε επίσης στην πρώτη δεκάδα για την κοινωνική ασφάλεια, με χαμηλή εγκληματικότητα και βία.

«Ένα βαθύ αίσθημα κοινότητας και φιλικότητας σε κάνει να αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος και ήρεμος, είτε βρίσκεσαι σε μικρή πόλη είτε σε μεγάλη», λέει ο Τζακ Φιτζσίμονς, κάτοικος του Κιλντάρε. Πιστεύει, μάλιστα, ότι τα ισχυρά κοινωνικά δίκτυα και η έμφαση στην κοινωνική ευημερία μειώνουν την ανισότητα και τις εντάσεις. «Οι άνθρωποι φροντίζουν ο ένας τον άλλον εδώ», προσθέτει. «Είναι το είδος του τόπου όπου μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν άγνωστο και θα κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσει».

Σε διεθνές επίπεδο, η Ιρλανδία διατηρεί στρατιωτική ουδετερότητα (δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμμετέχουν) και προτιμά τη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων. Εντός της χώρας, δίνει έμφαση στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου και κάνει τους ταξιδιώτες να αισθάνονται πάντα καλοδεχούμενοι. «Ακόμα με εκπλήσσει πόσο εντυπωσιασμένοι είναι οι επισκέπτες με τη φιλικότητα των Ιρλανδών. Για εμάς, είναι απλώς μέρος της ταυτότητάς μας, καθώς έχουμε μια έμφυτη αίσθηση φιλοξενίας προς τους ξένους», καταλήγει ο Φιτζσίμονς.

Νέα Ζηλανδία

Φέτος η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις φτάνοντας στην τρίτη, μετά από βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας. «Οι νόμοι για τα όπλα στη Νέα Ζηλανδία είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο, γεγονός που συμβάλλει απόλυτα στην αίσθηση ασφάλειας», λέει η Μίσα Μάνικς-Όπι, διευθύντρια στη μεταναστευτική εταιρεία Greener Pastures.

Είναι μια χώρα όπου τα παιδιά πάνε με τα πόδια στο σχολείο, οι άνθρωποι αφήνουν ξεκλείδωτες τις πόρτες τους και οι οδηγοί σταματούν να βοηθήσουν αν δουν κάποιον με χαλασμένο αυτοκίνητο. «Έχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, αλλά και στο σύστημα, κάτι που δημιουργεί πραγματική αίσθηση κοινότητας στην καθημερινή ζωή».

Πέρα από το ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας και την πρόσβαση σε καθολική υγειονομική περίθαλψη, οι Νεοζηλανδοί εκτιμούν τη σύνδεσή τους με τη φύση - είτε πρόκειται για έναν περίπατο στην παραλία είτε μια πεζοπορία στο δάσος ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τα αστέρια, όπως λέει η Μάνικς-Όπι. Η αίσθηση κοινότητας εκφράζεται και μέσα από φεστιβάλ και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, με έμφαση σε οικογενειακά περιβάλλοντα. Αν και πολλοί επισκέπτες έρχονται για τα τοπία, αυτό που τους μένει τελικά είναι το αίσθημα ασφάλειας και του «ανήκειν» στην κοινότητα.

Αυστρία

Η Αυστρία έπεσε μία θέση φέτος, στην τέταρτη συγκεκριμένα, αλλά παραμένει ψηλά σε όλους τους δείκτες. Όπως και η Ιρλανδία, υιοθετεί συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική ουδετερότητας, κάτι που την αποτρέπει από το να συμμετέχει σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να επικεντρώνει την προσοχή και τους πόρους της στο εσωτερικό.

«Η πολιτική ουδετερότητας δεκαετιών της Αυστρίας σημαίνει ότι το κράτος επενδύει στον λαό του αντί για συγκρούσεις», λέει ο Άρμιν Πφουρτσέλερ, ιδιοκτήτης του SPA-Hotel Jagdhof. «Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, παγκοσμίου επιπέδου υγειονομική περίθαλψη και άριστη εκπαίδευση καλλιεργούν σταθερότητα και εμπιστοσύνη.» Ζει στη Νόιστιφτ, στην κοιλάδα Στουμπάι, όπου λέει ότι οι άνθρωποι περπατούν δίπλα στον ποταμό Ρούετς τα μεσάνυχτα, τα σπίτια μένουν ξεκλείδωτα και τα ποδήλατα είναι αφύλακτα έξω από καφέ. «Η ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα στατιστικό, είναι ο τρόπος που νιώθεις την ίδια τη ζωή».

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας την έκτη θέση της, η Σιγκαπούρη είναι η μοναδική ασιατική χώρα στη δεκάδα (η Ιαπωνία και η Μαλαισία βρίσκονται στη 12η και 13η θέση αντίστοιχα). Κατατάσσεται πολύ ψηλά σε θέματα ασφάλειας, ακόμη και με μία από τις υψηλότερες κατά κεφαλήν στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως.

Η έλλειψη εσωτερικών συγκρούσεων και η αυστηρή εσωτερική αστυνόμευση δημιουργούν έντονη αίσθηση ασφάλειας για τους περισσότερους κατοίκους. «Περπατάω αργά τη νύχτα και δεν αισθάνομαι φόβο. Το να γυρνάς σπίτι δεν προκαλεί άγχος όπως στις περισσότερες μεγάλες πόλεις», λέει η κάτοικος Ξινρούν Χαν. «Υπάρχει 100% εμπιστοσύνη στο σύστημα, κάτι που δημιουργεί ένα περιβάλλον ήρεμο και ειρηνικό».

Αν και η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης σε θέματα δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ περιορίζει κάποιες ελευθερίες (ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθεί να απαγορεύεται), σημειώνεται κοινωνική πρόοδος μέσα από γεγονότα όπως το Pride φεστιβάλ Pink Dot, το οποίο γνωρίζει συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή. Πολλοί ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν μεγαλύτερη ασφάλεια στην εκδήλωση φέτος απ’ ό,τι σε προηγούμενες δεκαετίες, καθώς οι νέοι διεκδικούν μεγαλύτερη αποδοχή.