Ανακαλύψτε τη Νέα Συλλογή Παιδικών Ρούχων "Value" από την M&S

Η νέα συλλογή Kidswear Value δημιουργήθηκε με την κορυφαία ποιότητα που χαρακτηρίζει τη Marks & Spencer και σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών σε προσιτές τιμές για τους γονείς.

Είτε πρόκειται για δραστήριες, γεμάτες μέρες είτε για την ανανέωση της καθημερινής γκαρνταρόμπας, η συλλογή αυτή προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε: άνεση, στυλ και ανθεκτικότητα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Η συλλογή Girlswear περιλαμβάνει ουδέτερα χρώματα, μοντέρνα σχέδια και πρακτικά κομμάτια με παιχνιδιάρικα μοτίβα, άνετα επίπεδα ένδυσης (layers) και σετ που συνδυάζονται εύκολα – κατάλληλα για κάθε περίσταση, από το σπίτι έως τις εξόδους για παιχνίδι.

Όλα τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτικά και ευκολοφόρετα, προσφέροντας στυλ και άνεση, με την ποιότητα και την αξία που εμπιστεύονται οι γονείς.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ

Στη συλλογή Boyswear θα βρείτε δροσερά, άνετα και ευκολοφόρετα ρούχα, σχεδιασμένα για κίνηση. Περιλαμβάνει βασικά κομμάτια όπως χαλαρά παντελόνια τύπου jogger και φούτερ.

Ιδανικά για δράση και περιπέτεια, τα ρούχα αυτά συνδυάζουν ποιότητα και στυλ, προσφέροντας στους γονείς μοντέρνες επιλογές σε προσιτές τιμές.

Η συλλογή διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα Marks & Spencer.