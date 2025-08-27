Η Κίρα Νάιτλι παγιδεύεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι που απειλεί τη ζωή της. Το νέο ψυχολογικό θρίλερ στο Netflix είναι πολλά υποσχόμενο

Μετά το Black Doves, η Κίρα Νάιτλι επιστρέφει στο Netflix με μία ταινία γεμάτη μυστήριο

Η Κίρα Νάιτλι πάντα ήταν προσεκτική με τους ρόλους που επέλεγε να ενσαρκώσει. Από τους Πειρατές της Καραϊβικής, μέχρι το Bend it Like Beckham και το Black Doves, όλοι οι χαρακτήρες είχαν κάτι ξεχωριστό και ίσως γι’αυτό, οι δουλειές της σημείωναν (και σημειώνουν) επιτυχία. Τώρα, η ηθοποιός επιστρέφει με ένα ακόμη ψυχολογικό θρίλερ στο Netflix που δείχνει πολλά υποσχόμενο.

Φέρει τον τίτλο The Woman in Cabin 10 και όπως καταλαβαίνεις, η δράση εκτυλλίσεται μεσοπέλαγα. Η Κίρα Νάιτλι είναι μία ταξιδιωτική δημοσιογράφος που βρίσκεται στο πολυτελές γιοτ Aurora Borealis για το παρθενικό του ταξίδι. Τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή, όταν γίνεται μάρτυρας ενός συμβάντος: μία γυναίκα πέφτει στη θάλασσα. Το πλήρωμα κάνει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, ωστόσο η Lo προσπαθεί να ξετυλίξει το μυστήριο. Αυτό την οδηγεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, που απειλεί την καριέρα και τη ζωή της.

Το νέο ψυχολογικό θρίλερ έχει στη σκηνοθεσία τον Σάιμον Στόουν, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Τζο Σράπνελ και Άννα Γουτερχάουζ. Το καστ αποτελείται από τους Γκάι Πιρς, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ντέιβιντ Ατζάλα, Αρτ Μάλικ, Κάγια Σκοντελάριο, Ντέιβιντ Μόρισεϊ και Ντάνιελ Ινγκς.

Όπως γράφει το Variety, το trailer προμηνύει μια καθηλωτική ιστορία γύρω από τον ταξικό διαχωρισμό, το φύλο και το gaslighting. Ο Σάιμον Στόουν μιλώντας στο Collider για την ταινία, είπε πως «οι γυναικείοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι έχουν αποκτήσει κάπως κακή φήμη. Είναι πάντα η γυναίκα εκείνη της οποίας αμφισβητούμε τη λογική. Ήθελα η Lo να μοιάζει περισσότερο με τους πρωταγωνιστές των παρανοϊκών θρίλερ της δεκαετίας του ’70 - τον Ντάστιν Χόφμαν, τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον Τζιν Χάκμαν στο ‘The Conversation’. Ποτέ δεν τους αμφισβητούσες. Απλώς πίστευες ότι έχουν δίκιο. Αυτό ήθελα και για την Κίρα Νάιτλι».

Το The Woman in Cabin 10 θα γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 10 Οκτωβρίου.