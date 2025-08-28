Γιατί ασχολούμαστε (ακόμη) με τις προφητείες του Νοστράδαμου;

Οι προφητείες του Νοστράδαμου παίζουν για αιώνες με την φαντασία μας

Είναι ένα από τα λίγα (και παράξενα!) ονόματα από προσωπικότητες του παρελθόντος που εμφανίζεται συχνά πυκνά. Παίζει με την φαντασία μας και είναι η χαρά του μέσου συνωμοσιολόγου. Το αρχικό του όνομα ήταν Μισέλ ντε Νοστρεντάμ, στην Ιστορία θα έμενε γνωστός ως Νοστράδαμος.

Γεννήθηκε στην Προβηγκία τον Δεκέμβριο του 1503. Έφηβος ακόμη ξεκίνησε τις σπουδές του στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν οι οποίες όμως έληξαν πρόωρα εξαιτίας της επιδημίας μαύρης πανώλης που εμφανίστηκε στην ευρύτερη περιοχή.

