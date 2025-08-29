Farm Party στο PLAYMOBIL FunPark

Παρασκευή 29 Αυγούστου 5:30-8:00.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, το PLAYMOBIL FunPark μετατρέπεται για λίγες ώρες στην πιο τρελή φάρμα της Αθήνας και αποχαιρετά το καλοκαίρι με στιλ… αγροτικό!

Από τις 5:30 μ.μ. και μετά το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια ολοζώντανη PLAYMOBIL φάρμα, γεμάτη παιχνίδι, δημιουργία και γέλια που θα ακουστούν μέχρι τα γύρω αγροκτήματα… της Κηφισιάς! Ιδανικό για παιδιά 3 έως 10 ετών – και για γονείς που θέλουν να χαλαρώσουν.

Τί θα συμβεί όμως στο Αγρόκτημα της PLAYMOBIL;

Face painting με θέμα τα ζώα της φάρμας – ναι, μπορείς να γίνεις και πρόβατο και κοκκόρι!

Ομαδικά παιχνίδια εμπνευσμένα από την αγροτική ζωή – γιατί όλοι έχουμε έναν μικρό αγρότη μέσα μας, ακόμα κι αν φοράμε crocs αντί για γαλότσες.

Μουσική και χορός – με ρυθμούς που θα ξεσηκώσουν ακόμα και τα σκιάχτρα στα γύρω χωράφια!

Φουσκωτά ζώα σε φυσικό μέγεθος – τόσο ζωντανά που θα αναρωτηθείς αν πρέπει να τα ταΐσεις!

Και φυσικά ατέλειωτο παιχνίδι στους θεματικούς χώρους του FunPark με τα αγαπημένα PLAYMOBIL να ζωντανεύουν ιστορίες βγαλμένες από το "Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι".

Οι γονείς μπορούν να χαλαρώσουν στο PLAYMOBIL Café με καφέ, δροσιστικά ροφήματα και σνακ – γιατί και οι μεγάλοι αξίζουν λίγη PLAYMOBIL μαγεία.

PLAYMOBIL FunPark: Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Κηφισιά

Για πληροφορίες: 210 800 0018