Αν έχεις αυτές τις 8 συνήθειες, τότε είσαι μάλλον πιο ανθεκτικός ψυχικά από τους περισσότερους, σύμφωνα με την ψυχολογία

Η ψυχολογία αποκαλύπτει τις μικρές καθημερινές συνήθειες που χτίζουν συναισθηματική ανθεκτικότητα και σε βοηθούν να ξεπερνάς κάθε δυσκολία

Η ανθεκτικότητα είναι το «κρυφό όπλο» της ευτυχίας και της επιτυχίας. Δεν έχει να κάνει με το αν θα σου συμβούν δύσκολα πράγματα – αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχει να κάνει με το πώς θα αντιδράσεις όταν η ζωή σου βάζει εμπόδια. Οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι ξέρουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις καταστάσεις, αλλά μπορούν να ελέγξουν τη στάση τους. Αυτό τους επιτρέπει να προχωρούν μπροστά, να διαχειρίζονται καλύτερα το στρες και να βρίσκουν λύσεις εκεί που άλλοι θα παραιτούνταν. Ωστόσο, η ψυχολογική ανθεκτικότητα δεν είναι κάποιο έμφυτο ταλέντο που είτε έχεις είτε όχι. Αντιθέτως, είναι μια ικανότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από μικρές καθημερινές πρακτικές. Αν έχεις κατακτήσει τις παρακάτω 8 συνήθειες, η ψυχολογία λέει ότι είσαι πιο ανθεκτικός από τους περισσότερους.

8 συνήθειες που δείχνουν ότι είσαι πιο ανθεκτικός ψυχικά από τους περισσότερους

Βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου

Οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν σε αυτό που γνωρίζουν για να νιώθουν ασφαλείς. Οι ψυχικά ανθεκτικοί, αντίθετα, τολμούν να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να δοκιμάσουν νέα πράγματα, ακόμη κι αν υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας. Ξέρουν ότι κάθε αποτυχία είναι μάθημα και όχι αδιέξοδο. Το «παίζω εκ του ασφαλούς» μπορεί να σε προστατεύει πρόσκαιρα, αλλά δεν σου δίνει ευκαιρίες εξέλιξης. Οι ανθεκτικοί άνθρωποι αποδέχονται την αβεβαιότητα, παίρνουν ρίσκα και γίνονται πιο δυνατοί μέσα από την εμπειρία.

Μιλάς θετικά στον εαυτό σου

Η αυτο-ομιλία είναι μια καθημερινή πρακτική που μπορεί να σε βοηθήσει πραγματικά. Οι ανθεκτικοί άνθρωποι έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τη φωνή τους ως εργαλείο ενδυνάμωσης. Όταν κάτι πάει στραβά, δεν λένε «είμαι αποτυχημένος», αλλά «ήταν απλώς μια κακή στιγμή, μπορώ να το ξαναπροσπαθήσω». Αυτή η θετική στάση μειώνει το άγχος, ενισχύει τη συγκέντρωση και δημιουργεί χώρο για αισιοδοξία. Ουσιαστικά, λειτουργεί σαν ένας εσωτερικός προπονητής που σε στηρίζει αντί να σε σαμποτάρει.

Νιώθεις άνετα με τη σιωπή

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, notifications και συνεχή επικοινωνία, η σιωπή μπορεί να τρομάζει. Όμως, οι ψυχικά ανθεκτικοί άνθρωποι δεν τη φοβούνται· τη χρειάζονται. Χρησιμοποιούν τη μοναξιά και τις στιγμές ηρεμίας για να κάνουν αυτοκριτική, να επεξεργαστούν συναισθήματα και να γεμίσουν μπαταρίες. Η ικανότητα να απολαμβάνεις τη συντροφιά του εαυτού σου είναι σημάδι αυτοπεποίθησης και εσωτερικής ισορροπίας. Αυτές οι στιγμές βοηθούν να χτίσεις μια πιο ουσιαστική σχέση με τον εαυτό σου.

Εκφράζεις ευγνωμοσύνη

Η ευγνωμοσύνη είναι από τις πιο δυνατές πρακτικές ψυχικής ανθεκτικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ψυχολόγοι προτείνουν ημερολόγια ευγνωμοσύνης ή καθημερινές ασκήσεις. Όταν κάθε μέρα βρίσκεις τρία μικρά πράγματα για τα οποία λες «ευχαριστώ», ο εγκέφαλός σου μαθαίνει να εστιάζει στο θετικό και όχι στο αρνητικό. Αυτό αλλάζει τη διάθεση, μειώνει την αίσθηση του άγχους και σε βοηθά να δεις τις δυσκολίες με άλλη οπτική. Η ευγνωμοσύνη δεν σε κάνει απλώς πιο χαρούμενο· σε κάνει και πιο ανθεκτικό.

Γελάς συχνά

Το γέλιο είναι φάρμακο για την ψυχή και το σώμα. Οι άνθρωποι που γελούν συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και μεγαλύτερη αντοχή στις δυσκολίες. Δεν σημαίνει ότι αγνοούν τα προβλήματα· απλώς ξέρουν ότι μια δόση χιούμορ μπορεί να τα κάνει πιο διαχειρίσιμα. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο σοβαρότητα και πειθαρχία· είναι και η ικανότητα να ελαφρύνεις το κλίμα, να μοιραστείς ένα χαμόγελο και να δημιουργήσεις θετική ενέργεια γύρω σου.

Αποδέχεσαι τα συναισθήματά σου

Οι ανθεκτικοί άνθρωποι δεν προσποιούνται ότι είναι πάντα καλά. Αντίθετα, αποδέχονται ότι η θλίψη, ο θυμός ή η απογοήτευση είναι φυσιολογικά κομμάτια της ζωής. Το μυστικό είναι ότι δεν αφήνουν αυτά τα συναισθήματα να τους κατακλύσουν για πάντα. Όταν λες στον εαυτό σου «είμαι θυμωμένος τώρα, αλλά θα το διαχειριστώ», δίνεις χώρο στα συναισθήματά σου να εκτονωθούν χωρίς να τα αφήνεις να σε ελέγξουν.

Ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεται

Η ανθεκτικότητα δεν σημαίνει να τα κάνεις όλα μόνος σου. Αντιθέτως, σημαίνει να ξέρεις πότε χρειάζεσαι στήριξη. Οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι ζητούν βοήθεια από φίλους, οικογένεια ή επαγγελματίες χωρίς να το θεωρούν αδυναμία. Αυτή η ανοιχτότητα δημιουργεί δίκτυα υποστήριξης και ενισχύει την αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος σου στις δυσκολίες. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην αναγνώριση των ορίων σου και στην ικανότητα να απευθυνθείς στους άλλους.

Έχεις περιέργεια για τη ζωή

Η στάση σου απέναντι στις δυσκολίες καθορίζει την ανθεκτικότητά σου. Αν βλέπεις κάθε πρόβλημα ανυπέρβλητο, εγκλωβίζεσαι στο αρνητικό. Αντίθετα, οι ανθεκτικοί άνθρωποι ρωτούν: «Τι μπορώ να μάθω από αυτό;». Αυτή η περιέργεια για τη ζωή σε βοηθά να δεις τις κρίσεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης. Όταν αλλάζεις την ερώτηση από «γιατί σε μένα;» σε «τι μπορεί να μου δώσει αυτό;» ή «τι μου μαθαίνει για τον εαυτό μου» η προοπτική αλλάζει. Έτσι, ακόμα και οι αποτυχίες αποκτούν αξία και σε δυναμώνουν.

Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν χτίζεται σε μια μέρα. Χρειάζεται συνέπεια, μικρά βήματα και επιμονή. Όμως, όσο καλλιεργείς αυτές τις συνήθειες, τόσο πιο έτοιμος θα είσαι να αντιμετωπίζεις κάθε δυσκολία με θάρρος και ισορροπία.