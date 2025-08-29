Ελίνα Τζένγκο: «Περήφανη για τον εαυτό μου, στο Τόκιο θέλω να απολαύσω τον αγώνα»

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το πρώτο της διαμάντι στο Diamond League της Ζυρίχης, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πια στις κορυφαίες ακοντίστριες του κόσμου

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το διαμάντι στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη, γράφοντας μια ακόμη σπουδαία σελίδα στην καριέρα της. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και μέλος της Team Future της Bwin, έφτασε σε μια μεγάλη επιτυχία, καθώς στο πρώτο της τελικό στη σειρά των αγώνων πέτυχε νίκη με βολή στα 64.57μ, επίδοση που επιβεβαίωσε την αγωνιστική της σταθερότητα και τη δυναμική της παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

