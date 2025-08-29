Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες ως καλεσμένοι σε γάμους

Το οικονομικό βάρος της συμμετοχής σε γάμους αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους Έλληνες παρά το γεγονός πως παραμένουν αφοσιωμένοι στους παραδοσιακούς εορτασμούς, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Dynata για λογαριασμό της Revolut τον Ιούνιο του 2025
Μάλιστα, όπως δείχνουν στοιχεία της Eurostat για το 2023, η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γάμων ανά κάτοικο στην ΕΕ, με πάνω από 40.000 γάμους να τελούνται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των Ελλήνων αισθάνεται πίεση να ξοδέψει περισσότερα όταν παρευρίσκεται σε γάμους, γεγονός που αναδεικνύει τις αυξανόμενες οικονομικές προσδοκίες που περιβάλλουν τις εκδηλώσεις αυτές. Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η πίεση προέρχεται από κοινωνικούς παράγοντες, με το 34% των ερωτηθέντων να αναφέρει τις προσδοκίες των φίλων και της οικογένειας ως βασικό παράγοντα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.
Διαβάζονται Τώρα
- Ποσειδώνας σε ανάδρομη πορεία: Για 2 ζώδια η πραγματικότητα γίνεται καλύτερη από τα όνειρα στις 28 Αυγούστου
- Bugonia: Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν ξεσηκώνουν το Φεστιβάλ Βενετίας - Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά
- Αν έχεις αυτές τις 8 συνήθειες, τότε είσαι μάλλον πιο ανθεκτικός ψυχικά από τους περισσότερους, σύμφωνα με την ψυχολογία