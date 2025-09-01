Στέλιος Καζαντζίδης - Όλοι Μαζί Μπορούμε: Μια συναυλία - αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη, στο Καλλιμάρμαρο

Μία ανεπανάληπτη βραδιά για τον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη, γεμάτη με μοναδικές ερμηνείες, θρυλικά τραγούδια και ντουέτα - έκπληξη, θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια παραγωγή της Panik Live Productions, τραγουδούν οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης.

Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Εκτός από τις solo εμφανίσεις των καλλιτεχνών και τις ομαδικές ερμηνείες, θα δούμε και ντουέτα - έκπληξη, συμπράξεις που δεν έχουμε δει ξανά σε σκηνή συναυλίας. Συγκεκριμένα, τα ντουέτα της βραδιάς θα είναι Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας, Κωνσταντίνος Αργυρός – Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα – Στέλιος Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννης Διονυσίου.

Η συναυλία, εκτός του ότι θα είναι γεμάτη μουσική και συναίσθημα, έχει και καλό σκοπό καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

