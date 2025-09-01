Slutty Little Glasses: Από πότε τα γυαλιά οράσεως έγιναν εργαλείο αποδόμησης της πατριαρχίας;

To theme του φετινού καλοκαιριού. Κανείς δεν γλιτώνει απ’ τη γοητεία των μικρών... πρόστυχων γυαλιών

Η μόδα κάνει κύκλους, οι τάσεις ξεχνιούνται και επιστρέφουν και τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν αποδείξει περίτρανα πως παλιές και νέες τάσεις μπορούν να αναδυθούν από τα πιο απρόσμενα σημεία.

Μία από τις πιο πρόσφατες, είναι το πολυσυζητημένο διαδικτυακό trend των μικροσκοπικών γυαλιών, γνωστών και ως “slutty little glasses”. Στον κόσμο της ποπ κουλτούρας, όπου κάθε εικόνα παράγει κι ένα νόημα, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό το φαινομενικά αθώο trend, εκτός από fashion statement, έχει αναδειχθεί σε πολιτισμικό φαινόμενο, με μια πολυεπίπεδη αξία, καθώς διασταυρώνεται με ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας και πολιτισμικής αναπαράστασης.

