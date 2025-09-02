Caffè Greco: Το εμβληματικό και ιστορικό καφέ της Ρώμης που ιδρύθηκε από Έλληνα, κινδυνεύει να κλείσει

Μία κόντρα που ξεκίνησε από το 2017, με την αύξηση ενοικίου, έχει φτάσει πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το Caffè Greco

Ένα από τα αρχαιότερα και εμβληματικά καφέ της Ιταλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο για την ακρίβεια, μετά το Φλοριάν στη Βενετία, κινδυνεύει να κλείσει. Το Caffè Greco ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1760, με ιδρυτή τον Έλληνα Νικόλα ντέλα Μανταλένα, που είχε όραμα να δημιουργήσει ένα μέρος αριστοκρατικό, όπου οι άνθρωποι θα απολάμβαναν αυθεντικό καφέ.

Το Caffè Greco έγινε τελικά τόπος συνάντησης καλλιτεχνών και στοχαστών, συμπεριλαμβανομένων των Γκαίτε, Φραντς Λιστ και Άρθουρ Σοπενχάουερ. Όπως γράφει το Italy.news το θρυλικό καφέ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης, η οποία οδεύει με ταχύτητα προς μία δυσοίωνη κατάληξη: την έξωση. Η οικογένεια που διαχειρίζεται το Caffè Greco, Pellegrini-Iozzi, δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, δηλαδή το Ισραηλίτικο Νοσοκομείο της Ρώμης, το οποίο τους ενοικιάζει τον χώρο.

Getty Images / Rainer Binder

Η μεταξύ τους κόντρα υποβόσκει από το 2017, όταν έληξε το συμβόλαιο μίσθωσης. Σύμφωνα με τους διαχειριστές, το νοσοκομείο ζήτησε αύξηση του ενοικίου, από 22.000 σε 120.000 ευρώ τον μήνα. Το νοσοκομείο με τη σειρά του, αντέτεινε ότι, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τα έσοδα από τα ακίνητά του χρηματοδοτούν τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, και γι’ αυτό θεωρούσε την καταβολή τιμής αγοράς απαραίτητη. Ταυτόχρονα, τόνισε πως αυτός ο ιστορικά σημαντικός χώρος δεν πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά να συνεχίσει τη λειτουργία του υπό νέα διαχείριση.

Αυτή η κόντρα κλιμακώθηκε όταν η εφημερίδα La Repubblica έγραψε, μετά από ρεπορτάζ της, πως πολλά έπιπλα, έργα τέχνης και αντικείμενα έχουν εξαφανιστεί από το Caffè Greco. Να σημειωθεί πως στο καφέ υπάρχουν περισσότερα από 300 έργα τέχνης, μία συλλογή τόσο σημαντική που το ιταλικό κράτος, το ανακύρηξε το 1953 ως ιστορικό μνημείο.

Η οικογένεια πάντως απάντησε πως τα αντικείμενα που λείπουν από το Caffè Greco είναι δικής τους αξίας και αφαιρέθηκαν για λόγους ασφαλείας και πριν φτάσει ο δικαστικός επιμελητής με εντολή έξωσης.

Όπως συνεχίζει το δημοσίευμα του Italy.news, αυτή δεν είναι μία απλή διαμάχη. Η υπόθεση του Caffè Greco αποτελεί σύμβολο της σύγκρουσης μεταξύ πολιτισμού και εμπορίου, ειδικά σε έναν από τους πιο ακριβούς εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης, όπου οι πολυτελείς φίρμες κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο.

Όπως το Café Central στη Βιέννη ή το Café de Flore στο Παρίσι, το Caffè Greco δεν ήταν ποτέ απλώς ένα τυπικό καφέ - ήταν τόπος έμπνευσης. Εκεί γράφτηκαν ιδέες και λογοτεχνικά έργα, όπως το μυθιστόρημα «Οι Νεκρές Ψυχές» του Νικολάι Γκόγκολ. Παρόλο που το καφέ είχε δεχτεί πρόσφατα κριτική για τις υψηλές του τιμές, παρέμενε ένα πολιτιστικό ορόσημο, το οποίο ένωνε μοναδικά το παρελθόν με το παρόν. Το Caffè Greco, το οποίο ο ζωγράφος Τζόρτζιο ντε Κίρικο είχε περιγράψει ως «το μέρος όπου μπορείς να καθίσεις και να περιμένεις το τέλος του κόσμου», έχει αβέβαιο μέλλον.