Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

Για τον Προσωπικό Αριθμό και την ισχύ των παλιών ταυτοτήτων μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε στο ΕΡΤNews, σημειώνοντας πως οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το καλοκαίρι του 2026 για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελληνικές ταυτότητες παλαιού τύπου δεν έχουν ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επιτρατείας (ΣτΕ), ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από του χρόνου το καλοκαίρι, η μπλε, κλασική ταυτότητα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρώπη.

