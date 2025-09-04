Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Πώς θα κερδίσετε έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ

Τη δυνατότητα να κερδίσουν φορο-έκπτωση έως και 2.200 ευρώ και να «ξεφουσκώσουν» τον λογαριασμό της εφορίας του 2026 έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους

Το «μυστικό» βρίσκεται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και συγκεκριμένα στις συναλλαγές που έχουν με 20 κατηγορίες επαγγελματιών.



Για να πετύχουν τη φορο-έκπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν: πληρωμές για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα.

