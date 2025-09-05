Η φινλανδική λέξη που θα έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφράσουμε στα ελληνικά
JTeam
5 Σεπτεμβρίου 2025
Το «kalsarikännit» δεν προφέρεται με τίποτα, όμως περιγράφει κάτι που έχουμε ζήσει.
Για κάποιους, είτε βρίσκονται στη Φινλανδία είτε στην Ελλάδα, είναι απλώς το σενάριο μιας συνηθισμένης Τετάρτης, ή μιας Κυριακής, ή μιας οποιασδήποτε μέρας. Το «Όταν πίνεις μόνος στο σπίτι σου, φορώντας μόνο τα εσώρουχα σου» είναι μια μακροσκελής φράση, την οποία οι Φινλανδοί μπορούν να περιγράψουν χρησιμοποιώντας μόνο μια λέξη, το "kalsarikännit".
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.