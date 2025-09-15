Η Αλβανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που διόρισε «υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για να εξαλείψει τη διαφθορά

Η Diella (Ντιέλα), που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς

Η πρώτη χώρα στον κόσμο με υπουργό που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε η Αλβανία, σε μια προσπάθεια να εξαλείψει τη διαφθορά στη χώρα. Ουσιαστικά, αυτός ο πρώτος υπουργός είναι ένας ψηφιακός βοηθός που δείχνει στους πολίτες πώς να πλοηγηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και έχει αναλάβει την ευθύνη των δημόσιων συμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανιάς, Έντι Ράμα, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, δήλωσε ότι η Diella (Ντιέλα), που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Στον Guardian, διαβάζουμε ότι η Ντιέλα συμβουλεύει τους χρήστες στην κρατική πύλη e-Albania από τον Ιανουάριο, βοηθώντας τους μέσω φωνητικών εντολών με όλο το φάσμα των γραφειοκρατικών εργασιών που πρέπει να εκτελέσουν προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε περίπου 95% των υπηρεσιών των πολιτών ψηφιακά. Αν και η κίνηση είναι συμβολική και όχι επίσημη - καθώς το σύνταγμα της Αλβανίας επιμένει ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης πρέπει να είναι διανοητικά ικανοί πολίτες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, τα πλεονεκτήματα του διορισμού ενός bot έναντι ενός ανθρώπου είναι προφανή.

«Η Ντιέλα, το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρών, αλλά έχει δημιουργηθεί εικονικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη», θα βοηθούσε να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά», δήλωσε ο Έντι Ράμα την Πέμπτη, όπως διαβάζουμε στα ξένα media. O ίδιος, είπε ότι η Ντιέλα, η οποία στην πύλη e-Albania είναι ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά, θα δουλεύει για την «υπηρεσία των δημόσιων συμβάσεων».

Η Ντιέλα θα εξετάζει κάθε διαγωνισμό στον οποίο η κυβέρνηση συνάπτει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες και θα αξιολογεί αντικειμενικά τα πλεονεκτήματα καθενός, δήλωσε ο Ράμα, ο οποίος επανεξελέγη τον Μάιο και έχει δηλώσει προηγουμένως ότι βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα δυνητικά αποτελεσματικό εργαλείο κατά της διαφθοράς που θα εξαλείψει τις δωροδοκίες, τις απειλές και τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας. Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030. Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Ντιέλα, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot.