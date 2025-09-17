Σιμόν Λεβιέβ: Συνελήφθη ο «απατεώνας του Tinder» - Είχε αποσπάσει εκατομμύρια από γυναίκες που γνώριζε μέσω της εφαρμογής

Μεταξύ 2017 και 2019, ο 34χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να υποδυθεί τον γιο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα, Λεβ Λεβίεβ

Ο Σιμόν Λεβιέβ (Shimon Yehuda Hayut), ο διαβόητος απατεώνας που αποτέλεσε το θέμα του δημοφιλούς ντοκιμαντέρ του Netflix «The Tinder Swindler», συνελήφθη χθες, αφού φέρεται να έκλεψε περισσότερα από 52.000 δολάρια από μια γυναίκα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σιμόν Λεβιέβ συνελήφθη στη Γεωργία, την Τρίτη.

Το «The Tinder Swindler» διερεύνησε τα ειδύλλια του Σιμόν Λεβιέβ με πολλές γυναίκες που είχε γνωρίσει στο Tinder και χρησιμοποίησε τα χρήματά τους για να αγοράσει είδη πολυτελείας, να κάνει διακοπές σε πεντάστερα ξενοδοχεία και ταξίδια με ιδιωτικά τζετ. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο ίδιος είχε δημιουργήσει πολλαπλές πιστωτικές γραμμές χρησιμοποιώντας τα ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία των γυναικών με τις οποίες είχε βγει ραντεβού από την εφαρμογή.

Ο ίδιος συνελήφθη στις 14 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπατούμι, μετά από ανάκριση από τις αρχές. Κατηγορήθηκε ότι έκλεψε περίπου 52.000 δολάρια από μία από τις γυναίκες με τις οποίες είχε μιλήσει μέσω Tinder, ξοδεύοντας χιλιάδες δολάρια χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα και συμβόλαιο τηλεφώνου με την ταυτότητά της. Προηγουμένως, η γυναίκα είχε πληρώσει περίπου 10.600 δολάρια για το ξενοδοχείο και τις πτήσεις του για να μείνει στα νησιά Κέιμαν, αφού αυτός της αποκάλυψε ότι η πιστωτική του κάρτα είχε μπλοκαριστεί. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι δεν της επιστράφηκαν ποτέ τα χρήματα για τις αγορές της. Eκείνος, αρνείται τις κατηγορίες.

Την Τρίτη, το δικαστήριο αποφάσισε ότι Σιμόν Λεβιέβ θα παραμείνει στη φυλακή για τρεις μήνες ή μέχρι να εκδοθεί από τη Γερμανία. Ο Σαγκίβ Ρότενμπεργκ (Sagiv Rotenberg), δικηγόρος του, αποκάλυψε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της κράτησής του και σκοπεύει να ζητήσει βοήθεια για την απόρριψη της υπόθεσής του στη Γερμανία.

