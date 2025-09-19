Οι Ταλιμπάν αφαίρεσαν βιβλία γυναικών στα Πανεπιστήμια, καθώς και τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης

Η εξάλειψη του γυναικείου φύλου, συνεχίζεται

Αν κάτι δεν πρέπει να είσαι στο Αφγανιστάν, αυτό είναι γυναίκα. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει στερήσει κάθε ελευθερία και ανθρώπινο δικαίωμα στις γυναίκες - από το να τους απαγορεύουν να βλέπουν ή να φαίνονται στα παράθυρα, να μιλούν δημόσια ή να βγαίνουν έξω μόνες τους μέχρι το να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Αλλά μην πάμε και πολύ μακριά. Μόλις δέκα ημέρες πριν, ένας από τους χειρότερους σεισμούς χτύπησε το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Κι ενώ όλοι περίμεναν βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια, η φυλετική διάκριση τέθηκε σε εφαρμογή. Οι διασώστες δεν μπορούσαν να σώσουν τις γυναίκες, καθώς οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει τη σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι μέλη της οικογένειας.

Τώρα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κάνει ένα ακόμη βήμα προς την εξάλειψη του γυναικείου φύλου. Όπως γράφει το BBC, αφαίρεσε βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα στο Αφγανιστάν, στο πλαίσιο μιας νέας απόφασης που απαγορεύει επίσης τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες, μεταξύ αυτών και τίτλοι όπως «Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο», περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο 680 βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως «ανησυχητικά». Επιπλέον, δόθηκε εντολή στα πανεπιστήμια να σταματήσουν τη διδασκαλία 18 μαθημάτων, με αξιωματούχο των Ταλιμπάν να δηλώνει πως αυτά «έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος». Έξι από τα 18 αφορούν ειδικά τις γυναίκες, όπως «Φύλο και Ανάπτυξη», «Ο Ρόλος των Γυναικών στην Επικοινωνία» και «Κοινωνιολογία των Γυναικών».

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία, έχουν επιβληθεί μια σειρά περιορισμών. Μόλις αυτή την εβδομάδα, απαγόρευσαν το διαδίκτυο οπτικών ινών σε τουλάχιστον 10 επαρχίες. Αν και οι εν λόγω περιορισμοί έχουν επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής, οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

«Ένα κενό στην εκπαίδευση»

Μέλος της επιτροπής που εξέτασε τα βιβλία επιβεβαίωσε την απαγόρευση, λέγοντας στο BBC Afghan ότι «όλα τα βιβλία που έχουν συγγραφέα γυναίκα δεν επιτρέπεται να διδάσκονται». Η Ζάκια Αντελί, πρώην αναπληρώτρια υπουργός Δικαιοσύνης πριν την επιστροφή των Ταλιμπάν και μία από τις συγγραφείς των οποίων τα βιβλία περιλαμβάνονται στη λίστα, δεν εξεπλάγη από την κίνηση. «Λαμβάνοντας υπόψη τι έχουν κάνει οι Ταλιμπάν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ήταν καθόλου απίθανο να αναμένει κανείς αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών.

«Με δεδομένο του μισογυνικό πνεύμα και τις πολιτικές των Ταλιμπάν, είναι φυσικό πως όταν οι ίδιες οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να σπουδάζουν, οι απόψεις, οι ιδέες και τα γραπτά τους επίσης καταπνίγονται».

Να σημειωθεί πως εκτός από βιβλία γραμμένα από γυναίκες, η απαγόρευση φαίνεται πως στοχεύει και βιβλία Ιρανών συγγραφέων, με ένα μέλος της επιτροπής να δηλώνει πως ο σκοπός ήταν «αποτραπεί η διείσδυση ιρανικού περιεχομένου» στο αφγανικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών είναι τεταμένες, με αντιπαραθέσεις για θέματα όπως τα δικαιώματα στο νερό τα τελευταία χρόνια. Το Ιράν έχει επίσης απελάσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο Αφγανούς από τις αρχές του έτους, εν μέσω αυξανόμενου αντι-αφγανικού αισθήματος. Αλλά η απόφαση έχει προκαλέσει ανησυχία σε κάποιους καθηγητές, με έναν πανεπιστημιακό, που μίλησε υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, να δηλώνει ότι φοβάται πως θα είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί το κενό. «Τα βιβλία Ιρανών συγγραφέων και μεταφραστών αποτελούν τον βασικό σύνδεσμο των πανεπιστημίων του Αφγανιστάν με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Η απομάκρυνσή τους δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην ανώτατη εκπαίδευση».