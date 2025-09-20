Κεφάλαιο "ΑΙ": Από την χρησιμότητα στην απειλή - «Το ChatGPT σκότωσε τον γιο μου»

Από αυτοκτονίες εφήβων μέχρι δολοφονίες από ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, ανοίγει η συζήτηση για την ασφάλεια του ΑΙ.

«Ρώτησα το ChatGPT, αυτό πρέπει να κάνουμε», «Έτσι είπε το ChatGPT», «Εντάξει ποιος χρειάζεται ψυχολόγο αφού υπάρχει το chat gpt;», «Δε θα πάω γιατρό, το chat gpt μου είπε ότι έχω ένα κρυολόγημα», «Μαγείρεψα μια συνταγή που μου πρότεινε το ChatGPT». Αυτές είναι μερικές από τις φράσεις που σίγουρα έχουμε ακούσει από τον περίγυρό μας, από τη στιγμή που μπήκε τόσο ξαφνικά στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη.

Κάποιες μπορεί να μας προκαλούν γέλια, μιας και όλοι πέφτουμε στην παγίδα να πειθόμαστε από τα λεγόμενα ενός bot, το οποίο πολλές φορές ίσως μας λέει και αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Πράγματι έχει τύχει να λύσει κάποια προβλήματα που μας απασχολούν και να είναι χρήσιμο. Και σίγουρα είναι ένα από τα πιο επαναστατικά εργαλεία της εποχής.

Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πιο σκοτεινές προεκτάσεις; Μέχρι που μπορεί να φτάσει η καθημερινή επαφή που έχουμε με το chat gpt; Οι ειδήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στα feed μας σίγουρα είναι ανησυχητικές. Από αυτοκτονίες εφήβων μέχρι δολοφονίες από ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, η συζήτηση για το πώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζονται την ανθρώπινη ευαλωτότητα, ανοίγει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο.



Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr