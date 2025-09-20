Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε μέχρι θανάτου την αδερφή του με σακούλα

Ένας 49χρονος στη Θεσσαλονίκη, δολοφόνησε την αδελφή του πνίγοντας την με σακούλα.

Μια ακόμη γυναικοκτονία προστέθηκε στη λίστα, καθώς σήμερα στη Θεσσαλονίκη ένας 49χρονος άνδρας έπνιξε την αδελφή του με σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το έγκλημα έλαβε χώρα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ο άνδρας προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην 59χρονη γυναίκα.

Έπειτα από τηλεφώνημα του ίδιου, στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί. Ο καθ' ομολογίαν δράστης βρισκόταν εκεί μαζί με το άψυχο σώμα. Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.