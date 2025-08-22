Ακόμα μία γυναικοκτονία: Άνδρας δολοφόνησε τη συζυγό του στον Βόλο και τράπηκε σε φυγή

Ο άνδρας αναζητείται από τις αρχές

Ακόμα μία γυναίκα έπεσε νεκρή από τα χέρια ενός άνδρα, αυτή τη φορά στον Βόλο. Ο άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, όταν άνδρας αλβανικής καταγωγής, φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Όπως γράφει το thenewspaper, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.