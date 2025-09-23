Ο συγκεκριμένος ιστότοπος-chatbot είχε δεχτεί δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων 60.000 τον Ιούλιο

Nέους φόβους σχετικά με την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ένας ιστότοπος-chatbot που προσφέρει άσεμνα σενάρια με χαρακτήρες προ-εφηβικής ηλικίας, συνοδευόμενα από παράνομες εικόνες κακοποίησης. Όπως διαβάζουμε στον Guardian, οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβάλλει οδηγίες ασφαλείας στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω της αύξησης του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία Internet Watch Foundation (εντοπίζει και αφαιρεί διαδικτυακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) έχει ενημερωθεί για αυτόν τον ιστότοπο που, ουσιαστικά, δημιουργεί μια σειρά από αποτροπιαστικά σενάρια όπως «σεξ με το παιδί σου ενώ η σύζυγός σου είναι σε διακοπές». Η IWF δήλωσε ότι εντόπισε 17 άσεμνες εικόνες με παιδιά, που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ήταν φωτορεαλιστικές και μπορούσαν να θεωρηθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Παιδιών. Οι χρήστες του ιστότοπου, τον οποίο η IWF δεν έχει κατονομάσει για λόγους ασφαλείας, έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερες εικόνες παρόμοιες με το παράνομο περιεχόμενο που ήδη εμφανίζεται.

Μετά από όλα αυτά, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει ένα νομοσχέδιο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο αναμένεται να επικεντρωθεί στη μελλοντική ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων, και απαγορεύει την κατοχή και διανομή μοντέλων που δημιουργούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Τα chatbot που δημιουργούνται από χρήστες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, βάσει του οποίου οι ιστότοποι μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων λιρών ή, σε ακραίες περιπτώσεις, να αποκλειστούν. Η IWF δήλωσε ότι τα chatbots σεξουαλικής κακοποίησης αναπτύχθηκαν από χρήστες και τους δημιουργούς του ιστότοπου.

H IWF ανέφερε σημαντική αύξηση στις αναφορές για υλικό κακοποίησης που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, με αύξηση 400% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Δήλωσε, επίσης, ότι ο ιστότοπος είχε δεχτεί δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων 60.000 τον Ιούλιο. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος είχε δεχτεί δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων 60.000 τον Ιούλιο.

