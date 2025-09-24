Τι ακριβώς γνωρίζουμε για την Έρικα Κερκ και γιατί τις τελευταίες ώρες το όνομά της έχει συνδεθεί με κατηγορίες για κύκλωμα trafficking παιδιών;

Τέσσερις ημέρες αφότου ο σύζυγός της, Τσάρλι Κερκ – στενός συμμάχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA - δολοφονήθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, η Έρικα Κερκ έπρεπε να εξηγήσει στη μικρή κόρη τους γιατί ο μπαμπάς της δεν γύριζε σπίτι. «Τι να πεις σε ένα 3χρονο παιδί;» είπε η Έρικα Κερκ στην πρώτη της δημόσια ομιλία μετά τη δολοφονία του συζύγου της. «Είπα, "Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού"».

Οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του, το διοικητικό συμβούλιο της Turning Point USA εξέλεξε ομόφωνα την 36χρονη Έρικα ως την επόμενη Διευθύνουσα Σύμβουλο και πρόεδρό της. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποκάλυψαν ότι ο Τσάρλι (είχε ιδρύσει τη συντηρητική οργάνωση το 2012), είχε προηγουμένως εκφράσει σε πολλά στελέχη ότι το συγκεκριμένο σχέδιο διαδοχής ήταν αυτό που ήθελε σε περίπτωση θανάτου του. «Ο Τσάρλι μας προετοίμασε όλους για μια στιγμή σαν κι αυτή», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο στην ανακοίνωσή του. «Εργάστηκε ακούραστα για να διασφαλίσει ότι η Turning Point USA θα κατασκευαζόταν για να επιβιώσει ακόμα και από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες».

Κάπου εδώ, να σου υπενθυμίσουμε ότι ο Τσσάρλι Κερκ, 31 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στην πρώτη «στάση» της φθινοπωρινής περιοδείας του «The American Comeback Tour», στην οποία προσκάλεσε φοιτητές σε πανεπιστημιουπόλεις να συζητήσουν σοβαρά ζητήματα. Η Έρικα Κερκ, στην επιμνημόσυνη δέηση του συζύγου της, δήλωσε ότι συγχωρεί τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του. «Αυτόν τον νεαρό άνδρα, τον συγχωρώ», είπε. «Η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος», συνέχισε με δάκρυα στα μάτια.

Τι ακριβώς γνωρίζουμε όμως, για την Έρικα Κερκ και γιατί τις τελευταίες ώρες το όνομά της έχει συνδεθεί με κατηγορίες για κύκλωμα trafficking παιδιών;

Η Έρικα έχει σουηδικές ρίζες και είναι γεννημένη ως Έρικα Φράντζβε (Erika Lane Frantzve). Έπαιζε κολεγιακό μπάσκετ για το Πανεπιστήμιο Ρέτζις στο Ντένβερ του Κολοράντο, προτού γίνει μοντέλο και κερδίσει τον τίτλο της Μις Αριζόνα το 2012. Σε ηλικία 17 ετών, ίδρυσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με το όνομα «Everyday Heroes Like You», με στόχο την προώθηση διαφόρων υφιστάμενων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στην κοινότητά της. Αργότερα, δημιούργησε και ένα brand ρούχων με θρησκευτικό προσανατολισμό που ονομάζεται «Proclaim», ενώ ξεκίνησε το δικό της θρησκευτικό podcast, το «Midweek Rise Up», το 2019.

Η Έρικα Κερκ ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, αποκτώντας διπλό πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες και στις διεθνείς σχέσεις. Αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα Juris στις Αμερικανικές Νομικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Liberty το 2017. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, αυτήν τη στιγμή κάνει διδακτορικό στις Βιβλικές Σπουδές από το ίδιο ίδρυμα.

Η γνωριμία με τον Τσάρλι Κερκ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018. Βγήκαν για το πρώτο ραντεβού τους στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2018, σύμφωνα με μια ανάρτηση που κοινοποίησε η ίδια στο Instagram. Επίσης, σε βίντεο που μοιράστηκε πρόσφατα, δείχνει τον σύζυγό της να αφηγείται την ιστορία της γνωριμίας τους στην κόρη τους. «Μιλούσαμε για φιλοσοφία, τη θρησκεία, τον Ιησού. Και μετά συνειδητοποίησα ότι η μαμά ήταν όμορφη, έξυπνη, κομψή και σαν τον Χριστό, και έτσι είπα: "Ξέχνα αυτήν τη συνέντευξη για δουλειά, θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου"», τον ακούμε να λέει. Ο Τσάρλι Κερκ έκανε πρόταση γάμου στην Έρικα μόλις δύο χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού, τον Δεκέμβριο του 2020, και παντρεύτηκαν στην Αριζόνα στις 8 Μαΐου 2021.

Παίρνοντας τα ηνία στο Turning Point

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η οργάνωση Turning Point USA αναφέρει ότι έχει λάβει δεκάδες χιλιάδες αιτήματα από φοιτητές σε όλη τη χώρα για να ιδρύσουν παραρτήματα ή να ενταχθούν σε υπάρχοντα. Απευθυνόμενη στον κόσμο των ΗΠΑ, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του, η Έρικα τον περιέγραψε ως «τέλειο» σύζυγο και πατέρα, προτού απευθυνθεί ευθέως στον δολοφόνο του. «Δεν έχεις ιδέα για τη φωτιά που έχεις ανάψει μέσα σε αυτήν τη σύζυγο, οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή», είπε.

Γιατί το όνομα της Έρικα Κερκ έχει συνδεθεί με κύκλωμα εμπορίας παιδιών;

Από τότε που η Έρικα Κερκ ανακοινώθηκε ως η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Turning Point USA, μετά τον θάνατο του συζύγου της, καταλαβαίνεις ότι το παρελθόν της έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Όπως είπαμε παραπάνω, η ίδια διηύθυνε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα και χριστιανικές διακονίες πριν συνδεθεί με τον σύζυγό της και την TPUSA. Ένα τέτοιο έργο, το «Romanian Angels», έχει προκαλέσει τεράστια διαμάχη.

Το «Romanian Angels» είναι ένα πρόγραμμα που υλοποίησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Every Day Heroes Like You» της Έρικα, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Αν και υπάρχουν ελάχιστα αρχεία για το πρόγραμμα, ένα άρθρο στο Arizona Foothills καταγράφει τον οργανισμό να διοργανώνει μια Χριστουγεννιάτικη Λίστα Επιθυμιών για παιδιά στη Ρουμανία. Ωστόσο, η οργάνωση έχει βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρισμών ότι εμπλεκόταν με εμπορία παιδιών. Οι ισχυρισμοί, που καλύφθηκαν εκτενώς από ρουμανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μιλούν για εμπορία παιδιών σε ρουμανικές πόλεις όπως το Τανταρέι και η Κωνστάντζα.

Δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι οι ντόπιοι ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά που απευθύνθηκαν στο υπουργείο σχετικά με το φιλανθρωπικό πρόγραμμα εξαφανίστηκαν. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ζητήθηκε από την οργάνωσή να εγκαταλείψει τη χώρα. Ωστόσο, το περίεργο είναι πως ενώ υπάρχουν ακόμα αυτές οι κατηγορίες, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν την εμπλοκή της Έρικα Κερκ.

«Ο ρόλος των γυναικών είναι να είναι σύζυγοι και μητέρες»

Ακόμα και πριν τον θάνατό του Τσάρλι Κερκ, η Έρικα είχε θεωρηθεί ως κινητήρια δύναμη για τις νέες συντηρητικές γυναίκες, οι οποίες ασπάζονταν την προτεραιότητα του γάμου και της μητρότητας έναντι της καριέρας — παρά το γεγονός πως η ίδια είχε τις δικές της επιχειρηματικές ασχολίες. «Δεν θα ήθελα να αναλάβει κανένας άλλος το Turning Point εκτός από αυτήν», είπε η δεκαεννιάχρονη Φέιθ Μερίλ, η οποία ασχολείται με το TPUSA τα τελευταία τρία χρόνια. «Είναι απλώς μια μητρική φιγούρα για εμάς».

Στις δημόσιες εμφανίσεις της, είχε μιλήσει ανοιχτά (και μαζί με τον σύζυγό της) για αυτό που περιέγραφαν και οι δύο ως εκπλήρωση του βιβλικού ρόλου και της διαθήκης του γάμου: Ο Τσάρλι φροντίζει τα οικονομικά, κερδίζοντας χρήματα για την οικογένεια, ενώ εκείνη επικεντρώνεται στην ανατροφή των παιδιών τους, στο μαγείρεμα και στη λειτουργία του νοικοκυριού για να τον στηρίξει — μια ρύθμιση που ενθαρρύνουν και άλλους νέους να ακολουθήσουν. «Ως γυναίκα, προορίζεσαι να είσαι η φύλακας του σπιτιού σου — να είσαι η βοηθός του συζύγου σου», είχε πει σε ακροατήριο στο συνέδριο Bloom, μια χριστιανική εκδήλωση. «Να είσαι η βιβλική σύζυγος που υποτίθεται ότι είσαι γι' αυτόν και να τιμάς την τάξη στην οποία ο Θεός δημιούργησε τον γάμο», είχε τονίσει. Βέβαια, όλα αυτά ενώ η ίδια έχει μιλήσει με υπερηφάνεια για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα — αλλά ταυτόχρονα έχει καταδικάσει την «κουλτούρα των αφεντικών» ως «τοξική» και «αντίθετη στο Ευαγγέλιο».