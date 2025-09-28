Η κρίσιμη ψηφοφορία της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026

Τον Νοέμβριο οι ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα αποφασίσουν, αν θα αποκλειστεί η συμμετοχή του Ισραήλ από τη Eurovision 2026.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη πρόκληση: την απόφαση για το αν ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan θα συμμετάσχει ή θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό της Eurovision 2026. Σε επιστολή που απηύθυνε προς τα μέλη της, η πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte Cunci, ανακοίνωσε πως η πολυφωνία απόψεων που έχει αναπτυχθεί στο ζήτημα καθιστά αναγκαίο να αποφασίσουν συλλογικά όλοι οι φορείς μέσω ψηφοφορίας.

Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της EBU στις αρχές Νοεμβρίου 2025. Το ερώτημα που θα τεθεί προς ψήφιση είναι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision 2026, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί στην Αυστρία ως η 70ή διοργάνωση.

Η ψήφος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, επειδή για πρώτη φορά η συμμετοχή ενός broadcaster της EBU τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ενώ μέχρι τώρα η ιδιότητα μέλους εξασφάλιζε αυτόματα το δικαίωμα συμμετοχής στη Eurovision, η τελευταία εξέλιξη δείχνει ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Πολλοί ευρωπαϊκοί φορείς, μεταξύ των οποίων οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί της Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας, έχουν ήδη απειλήσει με απουσία ή αποχώρηση από τον διαγωνισμό εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστραλία έχουν δηλώσει πως θα συμμετάσχουν ανεξαρτήτως της απόφασης. Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι η πλειοψηφία που απαιτείται για τον αποκλεισμό: σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, χρειάζεται είτε «απλή πλειοψηφία» είτε, κατά ορισμένες ερμηνείες του καταστατικού της EBU, μια “εξαιρετική” πλειοψηφία της τάξης του 75 %.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει την ελπίδα ότι ο διαγωνισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πολιτιστική διοργάνωση, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, και υπογραμμίζει ότι τέτοιας φύσεως αποφάσεις απαιτούν ιδιαίτερα αυστηρή πλειοψηφία.

Ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, η ψηφοφορία αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πιθανόν να διχάσει την EBU σε στρατόπεδα σθεναρών υποστηρικτών και επικριτών. Ο ORF, ως διοργανωτής της φετινής Eurovision, έχει δηλώσει πως ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξάρτητα από το πόσους συμμετέχοντες θα έχει ή το αν υπάρξουν αποχωρήσεις. Η τελική σύνθεση των συμμετεχόντων θα καθοριστεί μετά την ψηφοφορία.