Eurovision 2026: Διχάζονται οι χώρες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Πέντε χώρες απειλούν να αποσυρθούν από τη Eurovision 2026 αν συμμετέχει το Ισραήλ, ενώ η Αυστρία προσπαθεί να μαλακώσει την κρίση και τον διχασμό.

Η Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική πολιτική κρίση λόγω της αντιπαράθεσης που έχει δημιουργηθεί για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Πολλές χώρες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, αν το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό, ενώ άλλες επιμένουν στην συμμετοχή τους, παρά τις προκλήσεις και τις έντονες αντιδράσεις.

Χώρες που απειλούν με αποχώρηση

Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία έχουν δηλώσει ότι θα αποσυρθούν αν το Ισραήλ συμμετάσχει. Συγκεκριμένα, η Ισπανία, που ανήκει στα «Big Five» της Eurovision (οι μεγάλοι οικονομικοί συνεισφέροντες που περνούν απευθείας στον τελικό), προειδοποίησε ότι δεν θα λάβει μέρος στην εκδήλωση του 2026 στην Αυστρία με αυτές τις προϋποθέσεις.

Χώρες που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή του Ισραήλ

Παρά τις απειλές, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Γερμανία επιβεβαίωσαν πως θα συμμετάσχουν κανονικά στη Eurovision 2026, ανεξάρτητα από αν το Ισραήλ είναι στην αποστολή ή όχι. Το γαλλικό δημόσιο κανάλι δήλωσε ότι δεν σχολιάζει επί του παρόντος τις πολιτικές διαφωνίες, αλλά επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στη μουσική δημιουργία και την καλλιτεχνική έκφραση. Η Αυστραλία μέσω του SBS τόνισε ότι θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, επιμένοντας στην παράδοση της «ποικιλίας και της ένταξης» στη δημόσια τηλεόραση. Παράλληλα, ο γερμανός υπουργός Πολιτισμού επέκρινε τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών για μποϊκοτάζ του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εφόσον συμμετάσχει σ' αυτόν το Ισραήλ. «Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ' αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ.

Η προσπάθεια της Αυστρίας να αποφύγει τον διχασμό

Η Αυστρία, ως οικοδέσποινα χώρα του διαγωνισμού, εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο διαρροής της Eurovision και ενός «ρήγματος» μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU). Η υπουργός Εξωτερικών Beate Meinl-Reisinger απηύθυνε έκκληση να μην αποσυρθούν χώρες, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα αντιμετώπιζε την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα αλλά θα εντείνει τις διαιρέσεις.

Η EBU τονίζει ότι η εκδήλωση είναι κατά κανόνα πολιτικά ουδέτερη. Εξετάζει ενδεχόμενες λύσεις όπως την πιθανή συμμετοχή υπό ουδέτερο λάβαρο ή άλλες παραχωρήσεις για να διατηρηθεί ο διαγωνισμός ενωτικός παρά τις αντιθέσεις. Η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Ισραήλ θα ληφθεί στα τέλη του έτους.