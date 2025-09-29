«Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
29 Σεπτεμβρίου 2025
Tο να πιάνουν τα γέλια τους ηθοποιούς στα γυρίσματα είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα χωρίς να έχει σημασία αν γυρίζουν αστείες ή δραματικές σκηνές.
Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση έχει ξεφύγει, τους έχει πιάσει νευρικό γέλιο - όπως έχουν δηλώσει πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους - με αποτέλεσμα να κληθούν να γυρίσουν την ίδια σκηνή ξανά και ξανά ακόμα και 60 φορές μέχρις ότου κατορθώσουν να μείνουν σοβαροί και να έχει ο σκηνοθέτης τη σωστή λήψη.
Από την Ντόλτσε Βίτα μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, ας θυμηθούμε πέντε σκηνές από αγαπημένες μας σειρές στις οποίες οι πρωταγωνιστές πίστεψαν ότι δεν θα τις γυρίσουν ποτέ, αλλά και σε ποια από αυτές ο σκηνοθέτης έδιωξε την ηθοποιό επειδή δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει! Εξάλλου, είναι γνωστό ότι άμα σε πιάσει νευρικό γέλιο, δεν το ελέγχεις.
