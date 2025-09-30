Γιατί το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει τόσες καθυστερήσεις πτήσεων

Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπαθεί να διαχειριστεί τα ρεκόρ επισκεψιμότητας. Οι ελεγκτές σήκωσαν ήδη τα χέρια ψηλά

Δεν ήταν μόνο το μέτριο λογοπαίγνιο με το όνομα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von Derlayed-Again) στην ανακοίνωση της Ryanair πριν από ένα μήνα, το χειρότερο που θα μπορούσαμε να καταγράψουμε για την κατάσταση των συστημάτων ελέγχου πτήσεων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ήταν ένα ανησυχητικό «χτύπημα» που περιέγραφε μια κατάσταση η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο ΚΥΡΙΩΣ στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αφορμή για εκείνο το αυστηρό διάβημα ήταν μια βλάβη σε ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο «Ελ. Βενιζέλος» την Τετάρτη 20 Αυγούστου, η οποία βλάβη προκάλεσε εάσκοπη καθυστέρηση σε πτήσεις από/προς την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και δώδεκα πτήσεων της Ryanair.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr