OpenAI: Στα 4,3 δισ. δολ. τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο

JTeam

30 Σεπτεμβρίου 2025

OpenAI: Στα 4,3 δισ. δολ. τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο
Συνεχίζει να «καίει» ρευστό

Εντυπωσιακά έσοδα της τάξης των 4,3 δισ. δολ. κατέγραψε η OpenAI το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 16% περισσότερο απ' όσα σημείωσε ολόκληρο το περασμένο έτος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του The Information, αν και ο μεγάλος κατασκευαστής τεχνητής νοημοσύνης συνέχισε να ξοδεύει μεγάλα χρηματικά ποσά στις δραστηριότητές του, όπως αναφέρει το Reuters.

