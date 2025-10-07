Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διώκει τις γυναίκες που κάνουν αυξητική στήθους, επειδή είναι «μολυσμένες» από την αστική ιδεολογία

Η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν πρέπει να κάνει περιπολίες σε γειτονιές, ενώ μυστικές υπηρεσίες έλαβαν οδηγία να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους

Εκστρατεία ενάντια στις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους έχει ξεκινήσει στη Βόρεια Κορέα. Το καθεστώς του δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν, έδωσε εντολή να ελέγχονται οι γυναίκες για «αντισοσιαλιστικά» εμφυτεύματα στήθους, με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης να εκδίδει οδηγία «έκτακτης ανάγκης» στην οποία αναφέρει ότι οι γυναίκες σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα είναι «μολυσμένες» από την αστική ιδεολογία και κάνουν κάθε είδους καπιταλιστική πράξη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν πρέπει να κάνει περιπολίες σε γειτονιές, ενώ μυστικές υπηρεσίες έλαβαν οδηγία να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους. Στη συνέχεια, οι γυναίκες μπορεί ακόμα και να μεταφέρονται σε νοσοκομεία για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις. Εάν κριθούν ένοχες, ωστόσο, οι γυναίκες μπορεί ακόμα και να σταλούν σε στρατόπεδο εργασίας.

Στη Βόρεια Κορέα, η επέμβαση στήθους θεωρείται αντισοσιαλιστική πράξη και απαγορεύεται απολύτως στα επίσημα ιατρικά ιδρύματα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν σε παράνομες επεμβάσεις σε ιδιωτικές κατοικίες. Εκεί, οι χειρουργοί μπορεί να χρησιμοποιούν υλικά σιλικόνης που εισάγονται από την Κίνα, με την πρακτική να επικρίνεται λόγω του υψηλού κινδύνου παρενεργειών, όπως διαβάζουμε στο νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης Daily NK.

Οι γυναίκες δικάζονται δημόσια

Ένας χειρούργος που κατηγορήθηκε ότι πραγματοποίησε κρυφά συγκεκριμένη επέμβαση, δικάστηκε πρόσφατα δημόσια, μαζί με δύο γυναίκες που κατηγορούνται ότι υποβλήθηκαν σε αυξητική στήθους. Οι εισαγγελείς, υποστήριξαν ότι οι δύο γυναίκες είχαν «μολυνθεί από τα αστικά έθιμα» και «εμπλέκονταν σε σάπια καπιταλιστική συμπεριφορά» ενώ ζούσαν υπό την αιγίδα ενός «σοσιαλιστικού συστήματος». Ο γιατρός που έκανε τις επεμβάσεις φαίνεται πως ήταν φοιτητής ιατρικής. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς παρουσίασαν τα χειρουργικά εργαλεία του, μαζί με την εισαγόμενη σιλικόνη και τα δέματα μετρητών που κατασχέθηκαν από τις αρχές. Οι άνθρωποι αυτοί δικάστηκαν δημόσια, με τους πολίτες να παρακολουθούν τη δίκη.

Σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες συνεχίζουν να παλεύουν για το δικαίωμα στον έλεγχο του σώματός τους, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας μας υπενθυμίζει με τον πιο βίαιο τρόπο ότι ο φασισμός, η πατριαρχία και ο έλεγχος της γυναικείας αυτοδιάθεσης συχνά κρύβονται πίσω από «ιδεολογικές» μάσκες. H αυξητική στήθους είναι επιλογή — σωστή ή λάθος, ασφαλής ή επικίνδυνη — αλλά επιλογή. Και για αυτήν την επιλογή, δεν γίνεται να διώκεται καμία γυναίκα.

