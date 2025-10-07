Βραβεία Νόμπελ 2025: Πόσα χρήματα παίρνουν οι νικητές

Οι νικητές θα δουν και τα εισοδήματά τους να αυξάνονται πέρα από την διεθνή αναγνώριση των πολιτισμικών και επιστημονικών επιτευγμάτων τους

«Πρεμιέρα» έκαναν τα βραβεία Νόμπελ 2025, με πρώτο τομέα διάκρισης την Ιατρική και τους επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ, Σιμόν Σακαγκούτσι να τιμώνται για τις ανακαλύψεις τους ενώ για το έργο τους στη Φυσική ξεχώρισαν οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις. Φυσικά, τόσο οι ίδιοι όσο και οι νικητές που θα ακολουθήσουν τα επόμενα 24ωρα πέρα από τη διεθνή αναγνώριση του κύρους τους, θα δουν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να φουσκώνουν.

