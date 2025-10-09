The World's 50 Best Bars: Τρία ελληνικά μπαρ στα καλύτερα του κόσμου

Δυναμικό «παρών» και ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή μπαρ σκηνή από την Αθήνα. Η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει 4 από τα 100 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Μάλιστα, στα κορυφαία 50 υπάρχουν 3 κατακτήσεις για τη χώρα μας

Aπαστράπτουσα θέση στη παγκόσμια μπαρ σκηνή κατέχει η Ελλάδα, καθώς 3 αθηναϊκά μπαρ συγκαταλέγονται μεταξύ των 50 καλύτερων του κόσμου για το 2025, στον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό The World’s 50 Best Bars. Συνολικά, ανάμεσα στα 100 κορυφαία μπαρ του κόσμου, η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει τέσσερα μαγαζιά (62ο το Barro Negro) που αποτελούν πόλο έλξης για νυχτερινές εξόδους όσων θέλουν να γευτούν εξαιρετικά κοκτέιλ, διασκεδάζοντας σε μια φιλόξενη ατμόσφαιρα με ωραία μουσική.

