Οι Μαλδίβες μόλις έγιναν η πρώτη χώρα που πέτυχε τριπλή εξάλειψη μετάδοσης παθογόνων από τη μητέρα στο παιδί

Πρόκειται για ιστορικό ορόσημο, πετυχαίνοντας σε κάθε παιδί μια υγιέστερη αρχή στη ζωή

Οι Μαλδίβες έλαβαν την πιστοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την τριπλή εξάλειψη της μετάδοσης από μητέρα σε παιδί του HIV, της σύφιλης και της ηπατίτιδας Β. Έγιναν έτσι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που επιτυγχάνει αυτό το ιστορικό ορόσημο, δεσμεύοντας έτσι σε κάθε παιδί μια υγιέστερη αρχή στη ζωή.

«Η αναγνώριση για την τριπλή εξάλειψη αποτελεί στιγμή τεράστιας εθνικής υπερηφάνειας για τις Μαλδίβες. Αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια επένδυσή μας στην υγεία των μητέρων και των παιδιών, την αφοσίωση του υγειονομικού μας προσωπικού και την επιτυχία της συλλογικής μας δέσμευσης να μη μείνει καμία μητέρα ή παιδί πίσω. Η Κυβέρνηση των Μαλδίβων παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί γεννιέται απαλλαγμένο από προλήψιμες ασθένειες και έχει ίσες ευκαιρίες για μια υγιή ζωή», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Αμπντούλα Ναζίμ Ιμπραχίμ.

Οι Μαλδίβες είχαν πετύχει το 2019 διπλή εξάλειψη μετάδοσης παθογόνων

Σημειώνεται πως το 2019, οι Μαλδίβες είχαν λάβει την πιστοποίηση για τη διπλή εξάλειψη μετάδοσης, από μητέρα σε παιδί, του HIV και τη σύφιλης. Δεν υπήρξε όμως στασιμότητα, αφού η χώρα ήθελε να το πετύχει και για την ηπατίτιδα Β. Και το κατάφερε έξι χρόνια αργότερα, εφαρμόζοντας στρατηγικές όπως καθολικό προσυμπτωματικό έλεγχο κατά την εγκυμοσύνη, έγκαιρη θεραπεία, ασφαλείς πρακτικές τοκετού και μετεγχειρητική φροντίδα.

Με τη σειρά του, ο αντιπρόσωπος της Unicef στις Μαλδίβες, δήλωσε πως «κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να γεννιέται χωρίς λοιμώξεις και να μεγαλώνει υγιές και δυνατό. Αυτό το ιστορικό επίτευγμα των Μαλδίβων αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί με διαρκή ηγεσία, ισχυρές συνεργασίες και αταλάντευτη προσήλωση στην ισότητα και την ποιότητα φροντίδας. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε μαζί να χτίσουμε ένα μέλλον όπου οι προλήψιμες ασθένειες δεν θα απειλούν τις πρώτες στιγμές της ζωής ενός παιδιού».

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιτυχία των Μαλδίβων, υπό την ηγεσία του ΠΟΥ, της Unicef και της Unaids, έρχεται σε μία εποχή που γίνονται προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη της μετάδοσης από μητέρα σε παιδί του HIV, της σύφιλης και της ηπατίτιδας Β. Ο στόχος είναι έως το 2030 να υπάρξει εξάλειψη της μετάδοσης σε όλες τις χώρες, οι οποίες πρέπει να εργαστούν σκληρά για να το πετύχουν. Όπως αποδείχθηκε δεν είναι ακατόρθωτο.