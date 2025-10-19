Οι έφηβοι που κινούνται έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, σύμφωνα με νέα έρευνα

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι έφηβοι που αποφεύγουν την καθιστική ζωή και κινούνται συχνά παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης.

Η καθημερινότητα των εφήβων σήμερα περιλαμβάνει πολλές ώρες καθιστικής ζωής: στο σχολείο, στο διάβασμα, μπροστά σε οθόνες. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε στο περιοδικό Psychology Today, αυτή η έλλειψη κίνησης μπορεί να επηρεάζει άμεσα την ψυχική τους υγεία. Η μελέτη έδειξε ότι οι έφηβοι που κινούνται περισσότερο και διακόπτουν συχνά τα μεγάλα διαστήματα καθισιού έχουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Η έρευνα, με τίτλο «Πρότυπα καθημερινής δραστηριότητας και συμπτώματα κατάθλιψης στους εφήβους» (Daily Activity Accumulation Patterns and Depressive Symptoms Among Adolescents), πραγματοποιήθηκε σε 521 εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών. Οι συμμετέχοντες φόρεσαν ειδικές συσκευές που κατέγραφαν τη φυσική τους δραστηριότητα και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την ψυχική τους κατάσταση.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις κατηγορίες:

«Καθιστοί για μεγάλα διαστήματα», δηλαδή όσοι περνούσαν πάνω από 30 συνεχόμενα λεπτά χωρίς να κινούνται.

«Καθιστοί με διαλείμματα», όσοι έκαναν μικρές παύσεις κάθε 15–30 λεπτά.

«Δραστήριοι», οι οποίοι απέφευγαν να μένουν ακίνητοι για πολλή ώρα και ενσωμάτωναν ελαφριά ή μέτρια κίνηση μέσα στη μέρα τους.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι έφηβοι που περνούσαν μεγάλα διαστήματα καθισμένοι παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Αντίθετα, οι πιο δραστήριοι νέοι είχαν τη χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης, ακόμα κι όταν περνούσαν συνολικά αρκετές ώρες καθιστοί μέσα στην ημέρα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η σχέση αυτή μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, η φυσική αδράνεια επηρεάζει το σώμα και τον εγκέφαλο, δηλαδή μειώνει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει τη φλεγμονή και επηρεάζει τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη διάθεση. Δεύτερον, η κίνηση, ακόμη και η πιο ήπια, προσφέρει αίσθημα ζωτικότητας, κοινωνική επαφή και αυτοπεποίθηση, στοιχεία που λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στην κατάθλιψη.

Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη: η κατάθλιψη μπορεί να οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα, ενώ η καθιστική ζωή μπορεί να επιδεινώνει τη διάθεση. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουν μια απλή πρακτική λύση: να σπάμε τον χρόνο που μένουμε καθιστοί. Ένα σύντομο περπάτημα, ένα τέντωμα ή λίγη φυσική δραστηριότητα κάθε μισή ώρα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε και αναλύθηκε στο Psychology Today, υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζονται εξαντλητικές προπονήσεις για να βελτιωθεί η ψυχική υγεία των εφήβων. Αρκεί να ενσωματωθεί λίγη περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητα. Μικρές αλλαγές, όπως αποδεικνύεται, μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα για τη διάθεση και την ευεξία των νέων.