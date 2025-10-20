Στο TikTok αγανακτούν με τη μοναδική εργασία που αρνείται να κάνει το ChatGPT

Κι όμως, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το ChatGPT

Φίλος, ψυχολόγος, καθηγητής, διατροφολόγος. Πολλές οι ιδιότητες του ChatGPT. Ό,τι του ζητήσεις, είναι εκεί για σένα, για να απαντήσει στα πιο μεγάλα σου ερωτήματα, για να ξεδιαλύνει τις καθημερινές σου απορίες, ακόμη και να σε καθησυχάσει, βρίσκοντάς σου λύση σε άλλη μια στιγμή παραφροσύνης.

Όλα μπορεί να τα κάνει αυτό το διαδεδομένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που έχει κατακτήσει κάθε πτυχή της ζωής. Ή μήπως υπάρχει κάτι που ξεφεύγει των εργασιών του;

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr