Μπρίτζετ Τζόουνς: Η θρυλική ηρωίδα του βρετανικού σινεμά αποκτά το δικό της άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου

Μία από τις πιο αγαπητές ηρωίδες σε βρετανική rom-com, γίνεται σύμβολο του λονδρέζικου πνεύματος

Η θρυλική ηρωίδα Μπρίτζετ Τζόουνς που δημιούργησε η Έλεν Φίλντινγκ και ενσάρκωσε για πρώτη φορά η Ρενέ Ζελβέγκερ το 2001, πρόκειται να ζωντανέψει ξανά. Όχι με μια επιπλέον ταινία, άλλωστε αυτό συνέβη την προηγούμενη χρονιά με το επιτυχημένο Bridget Jones: Mad About the Boy, αλλά με ένα άγαλμα στην πλατεία Leicester - το πιο εμβληματικό σημείο για τους λάτρεις του σινεμά.

Το άγαλμα θα αποκαλυφθεί στις 17 Νοεμβρίου και όπως γράφει ο Guardian, η Ρενέ Ζελβέγκερ θα δώσει το παρών. Άλλωστε, αυτή η ηρωίδα ίσως να μην ήταν το ίδιο αν δεν την είχε υποδυθεί η ηθοποιός - ένας ρόλος που φυσικά καθιέρωσε και την ίδια. Η δημιουργία ανήκει στο λονδρέζικο στούντιο 3D Eye και θα στέκει δίπλα σε άλλους κινηματογραφικούς θρύλους, όπως για παράδειγμα τον Χάρι Πότερ, τον Μπάτμαν, την Μαίρη Πόππινς, τον Τσάρλι Τσάπλιν και ούτω καθεξής.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην εταιρεία παραγωγής Working Title, που βρίσκεται πίσω από τις κινηματογραφικές μεταφορές της Έλεν Φίλντινγκ. Ο συμπρόεδρος της εταιρείας, Έρικ Φέλνερ, αποκάλυψε την είδηση στο Deadline, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Είναι υπέροχο, γιατί η Μπρίτζετ Τζόουνς είναι μια αυθεντική ηρωίδα του Λονδίνου. Η ιδέα να βρίσκεται διαρκώς παρούσα στο κέντρο της πόλης είναι πραγματικά συναρπαστική. Είναι η πρώτη φορά που μία ηρωίδα από rom-com αποκτά το δικό της άγαλμα».

«Λατρεύω την ιδέα ότι η υπέροχη γραφή της Έλεν Φίλντινγκ, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια ως μια στήλη σε εφημερίδα, καταλήγει σήμερα να γίνεται άγαλμα στο Leicester Square. Είναι κάτι πραγματικά όμορφο».

Θα μπορούσε να γίνει μία πέμπτη ταινία με την Μπρίτζετ Τζόουνς

Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για την Μπρίτζετ Τζόουνς. Ο ίδιος ο Φέλνερ δεν κρύβει την επιθυμία του να υπάρξει και πέμπτη ταινία με την αγαπημένη ηρωίδα, αν η συγγραφέας δημιουργήσει μία ακόμα ιστορία. Άλλωστε, ακόμα και η Ρενέ Ζελβέγκερ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θα ήθελε να επιστρέψει, ξανά, στον ρόλο της.

Μάλιστα, το Bridget Jones: Mad About the Boy δεν ξεπέρασε απλά τις προσδοκίες, αλλά κατέγραψε το καλύτερο άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Universal η επιστροφή της Μπρίτζετ Τζόουνς σημείωσε 14,9 εκατ. δολάρια τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας της, ξεπερνώντας ακόμα και το Oppenheimer.

Το τέταρτο μέρος των κινηματογραφικών περιπετειών της ηρωίδας της Ελεν Φίλντινγκ, ακολουθεί την Ρενέ Ζελβέγκερ να είναι πάλι μόνη της, έχοντας χηρέψει αυτή τη φορά. Προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά, ωστόσο αποφασίζει να αναλάβει ξανά δράση στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Μπαίνει στον κόσμο του dating, γνωρίζει έναν νεαρό άντρα και μαζί του βιώνει έναν ανεξέλεγκτο έρωτα.